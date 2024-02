Mann stirbt bei Kajak-Ausflug

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Zwei Ehe­leu­te ken­ter­ten am Sonn­tag­mit­tag mit ihren Kajaks auf dem Main. Die Frau konn­te sich noch ans Ufer ret­ten. Ihr Mann starb nach erfolg­lo­ser Reani­ma­ti­on im Krankenhaus.

Am Sonn­tag­mit­tag hat­ten sich zwei Ehe­leu­te aus Coburg mit ihren bei­den Kajaks zu einer Tour auf dem Main auf­ge­macht. Gegen 13 Uhr erreich­ten sie, in Rich­tung Lich­ten­fels unter­wegs, ein Wehr bei Michel­au. An der Stau­stu­fe ken­ter­ten bei­de Per­so­nen jeweils mit ihrem eige­nen Boot. Die 52-jäh­ri­ge Frau konn­te sich noch aus dem Was­ser ret­ten, ihren Mann hat­te die Strö­mung bereits in die Tie­fe gezogen.

Nach­dem die 52-Jäh­ri­ge selbst den Not­ruf gewählt hat­te, setz­te die Inte­grier­te Leit­stel­le sofort die nöti­gen Such- und Ret­tungs­maß­nah­men in Gang. Nach etwa einer hal­ben Stun­de wur­den die Ein­satz­kräf­te der Was­ser­wacht fün­dig und zogen den leb­lo­sen Kör­per des 58-jäh­ri­gen Man­nes aus dem Fluss. Unter lau­fen­der Reani­ma­ti­on brach­ten ihn Ret­tungs­kräf­te ins Kran­ken­haus. Jeg­li­che Wie­der­be­le­bungs­maß­nah­men blie­ben jedoch ohne Erfolg und der Mann starb noch am Sonntagnachmittag.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat inzwi­schen die Ermitt­lun­gen zu Ursa­che und Her­gang des Unglücks aufgenommen.