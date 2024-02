Auf­ge­tischt… Archiv­ein­blicke zum The­ma Essen und Trinken

Am Frei­tag, 1. März 2024, fin­det bun­des­weit der Tag der Archi­ve statt. Das Uni­ver­si­täts­ar­chiv Bay­reuth, das Stadt­ar­chiv Bay­reuth und das tier­be­frei­ungs­ar­chiv (Döbeln) prä­sen­tie­ren bei die­ser Gele­gen­heit gemein­sam in den Räum­lich­kei­ten des Uni­ver­si­täts­ar­chivs Aus­stel­lungs­stücke, die Ein­blicke in das The­ma Essen und Trin­ken aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln und Zei­ten geben.

Datum/​Zeit/​Ort: Frei­tag, 1. März 2024, 14.00 bis 17.00 Uhr, Uni­ver­si­täts­ar­chiv, Leu­sch­ner­stra­ße 51, 95447 Bay­reuth. Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Der Zutritt ist nicht barrierefrei.

Im Rah­men der Aus­stel­lung „Auf­ge­tischt… Archiv­ein­blicke zum The­ma Essen und Trin­ken“, die nur an die­sem Tag für die Öffent­lich­keit zugäng­lich ist, sind histo­ri­sche Doku­men­te und Fotos aus den drei Archi­ven zu sehen. Dabei infor­mie­ren die Expo­na­te über den fast ver­ges­se­nen Bay­reu­ther Milch­pilz, das Schlacht­haus, Aktio­nen der Tier­schutz­be­we­gung und wie eine Uni-Men­sa in der Coro­na-Zeit ihre Gast­lich­keit bewah­ren konn­te. Zu sehen sind außer­dem histo­ri­sche Spei­se­kar­ten, Infos über das Bier­brau­en und die Arbeit der Metzger.

Bei einem Vor­trag mit dem Titel „Haben Sie etwas ohne Fleisch?“ ab 14.30 und ab 16.30 Uhr berich­tet Tom Zim­mer­mann (tier­be­frei­ungs­ar­chiv, Döbeln) über die ersten loka­len Vegetarier*innen. Aber auch die Ernäh­rung der Zukunft wird the­ma­ti­siert, wenn Mit­wir­ken­de des „Bay­reuth-Kulm­bach Alt Pro­te­in Pro­ject“ des Good Food Institute/​GFI Kost­pro­ben von alter­na­ti­ven Pro­te­inen ausgeben.

Ein­ge­la­den sind alle Inter­es­sier­ten, die ein­mal hin­ter die Kulis­sen eines Archivs schau­en möchten.