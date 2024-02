Öffent­li­che Füh­rung im Bay­reu­ther Histo­ri­schen Muse­um und außer­halb

Nach Strich und Faden – Indu­strie­ge­schich­te in Bay­reuth Wenn sich auch in Bay­reuth kei­ne indu­stri­el­le Revo­lu­ti­on ereig­net hat, so spielt…