Eine Wan­de­rung in den Vor­früh­ling bie­tet eine Etap­pe auf dem Sie­ben-Flüs­se-Wan­der­weg durch Bam­berg. Von der Vil­la Rem­eis (Bus­hal­te­stel­le Linie 910) führt der durch­ge­hend mar­kier­te Weg zuerst durch den Otto­brun­nen. Über eine Sei­ten­pfor­te gelangt man dann in die Ter­ras­sen­gär­ten des ehe­ma­li­gen Klo­sters St. Micha­el. Im Vor­früh­ling über­zieht dort ein zar­ter, gel­ber Blü­ten­schlei­er die knor­rig gewach­se­nen Kor­nel­kir­schen. Unter­halb der Neu­en Resi­denz geht es dann durch die Bam­ber­ger Alt­stadt zur Regnitz.

Am Wochen­en­de lohnt sich der kur­ze Auf­stieg zum Dom­platz beson­ders. Denn hin­ter der mit den Stein­re­li­efs von Reg­nitz und Main geschmück­ten Pfor­te der Alten Hof­hal­tung liegt das Histo­ri­sche Muse­um Bam­berg. Dort ist nur noch bis 7. April 2024 die Aus­stel­lung „Lebens­ader Reg­nitz“ zu sehen. Letz­te Chan­ce, um die gro­ßen Schiffs­mo­del­le, das detail­lier­te Stadt­re­li­ef, das impo­san­te Modell der Ket­ten­brücke oder die Bam­ber­ger Hoch­was­ser­mar­ken zu sehen. Auf einer begeh­ba­ren Boden­kar­te lässt sich der gesam­te Ver­lauf des histo­ri­schen Lud­wig­ka­nal nach­ge­hen. Und bei einem Quiz lernt man spie­le­risch die Tie­re und Pflan­zen der Fluss­land­schaft ken­nen. Im Febru­ar und März ist das Muse­um Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag jeweils von 10 bis 17 Uhr geöff­net und es gel­ten ermä­ßig­te Eintrittspreise.

An der Reg­nitz ent­lang führt der Sie­ben-Flüs­se-Wan­der­weg wei­ter über die Gey­ers­wört­hin­sel an der Schleu­se 100 und der Walk­müh­le vor­bei in den Bam­ber­ger Hain. Dort blü­hen in zeit­li­cher Abfol­ge gan­ze Tep­pi­che von Schnee­glöck­chen, Win­ter­lin­gen und Kro­kus­se unter den Bäu­men. Die Weg­strecke von der Vil­la Rem­eis bis zur Bug­er Spit­ze ist etwa 6 Kilo­me­ter lang. Von dort fährt die Bus­li­nie 918 (Hal­te­stel­le Bam­berg Rodel­bahn) zurück ins Stadtzentrum.

Wer Lust auf eine län­ge­re Tour hat, kann von Bug auf dem Sie­ben-Flüs­se-Wan­der­weg durch den Bru­der­wald über das Aurach­tal wei­ter bis Pett­stadt wan­dern. Die­se 12 Kilo­me­ter lan­ge Tour ist spä­ter im Früh­jahr, wenn die Busch­wind­rös­chen in den zart­grü­nen Buchen­wäl­dern blü­hen, beson­ders schön. Für den Wald­er­leb­nis­pfad „Erle­be Bru­der Wald“ soll­te man extra Zeit ein­pla­nen. Von Pett­stadt fährt die Linie 918 täg­lich außer sonn­tags zurück nach Bamberg.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.sie​ben​-flues​se​-wan​der​weg​.de und www​.lebens​ader​-reg​nitz​.de