Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Betrun­ken auf dem E‑Scooter

In den frü­hen Mor­gen­stun­den zog ein E‑S­coo­ter-Fah­rer die Auf­merk­sam­keit einer Strei­fen­be­sat­zung auf sich, nach­dem er über die gesam­te Fahr­bahn­brei­te „Schlan­gen­li­ni­en“ fuhr.

Meh­re­re Auf­for­de­run­gen, ste­hen zu blei­ben, wur­den igno­riert. Nach­dem sich der 37-Jäh­ri­ge des Rol­lers ent­le­digt und sei­ne Flucht zu Fuß fort­ge­setzt hat­te, konn­te er schließ­lich gestellt werden.

Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab 1,3 Pro­mil­le. Es wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ver­dachts der Trun­ken­heit im Ver­kehr ein­ge­lei­tet. Nach der Durch­füh­rung einer Blut­ent­nah­me und der Sicher­stel­lung des Füh­rer­scheins konn­te der Beschul­dig­te sei­nen Heim­weg zu Fuß antreten.

Reni­ten­ter Ladendieb

Am Sams­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Bau­mark­tes einen 23-Jäh­ri­gen beob­ach­ten, als die­ser zwei Paar Arbeits­hand­schu­he in sei­ne Jacken­ta­sche steck­te und den Kas­sen­be­reich ohne zu bezah­len pas­sier­te. Auf sein Fehl­ver­hal­ten ange­spro­chen, ver­such­te der Dieb den Laden­de­tek­tiv weg­zu­sto­ßen und zu flüch­ten. Es kam zum Geran­gel und bei­de Kon­tra­hen­ten stürz­ten zu Boden. Das Die­bes­gut ver­lor der Täter hierbei.

Meh­re­re auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­ter des Bau­mark­tes eil­ten dar­auf­hin zu Hilfe.

Den­noch gelang es dem Dieb dem Laden­de­tek­tiv einen Faust­schlag gegen die Brust zu ver­set­zen und den Bau­markt zu ver­las­sen. Dort konn­te der Aggres­sor schließ­lich fest­ge­nom­men werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Unfall­flucht vor Sparkasse

Eckental/​Eschen­au – Am 22.02.2024, gegen 12:00 Uhr, kam es auf den Park­plät­zen vor der Spar­kas­se Eschen­au zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein unbe­kann­tes Fahr­zeug tou­chier­te beim Aus­par­ken einen gepark­ten Pkw. An die­sem ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von etwa 200€. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich anschlie­ßend von der Ört­lich­keit ohne den Scha­den der Poli­zei zu mel­den. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land bit­tet nun um sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der 09131/760514.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -