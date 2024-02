Digi­Fit im Seniorenalter

Die Nut­zung digi­ta­ler Platt­for­men kann gera­de älte­re Men­schen vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen stel­len, bei­spiels­wei­se bei der digi­ta­len Arzt­ter­min­ver­ga­be, dem elek­tro­ni­schen Rezept oder bei der Buchung von Bus- und Bahn­tickets. Um gezielt den Umgang mit digi­ta­len Medi­en und Tech­nik im Senio­ren­al­ter zu stär­ken, star­tet das Land­rats­amt das Pro­jekt Digi­Fit. Zum Auf­takt waren die ehren­amt­li­chen Bera­ter­teams der „Digi­ta­len Engel“ zu Digi­tal­fra­gen von „Deutsch­land sicher im Netz e.V.“ bereits in eini­gen Gemein­den zu Besuch. In Koope­ra­ti­on mit dem Ehren­amts­bü­ro und dem Senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zept des Land­krei­ses testen jetzt vier Modell­kom­mu­nen län­ger­fri­stig die­ses wohn­ort- und bür­ger­na­he Kon­zept: Ein geschul­tes ehren­amt­li­ches Digi­Fit-Rat­ge­ber-Team bie­tet Senio­rin­nen und Senio­ren eine regel­mä­ßi­ge Anlauf­stel­le in Online-Anlie­gen vor Ort. Die Teams beant­wor­ten fach­kun­dig und indi­vi­du­ell alle Fra­gen rund um Smart­phone und Tablet. Die Gesprä­che sind kosten­los und fin­den in einem ver­trau­li­chen Rah­men statt. Dabei sind beson­ders Per­so­nen ange­spro­chen, die sich bis­lang noch nicht in der digi­ta­len Welt bewe­gen. Das nied­rig­schwel­li­ge Ange­bot zur För­de­rung der Digi­tal­kom­pe­tenz älte­rer Men­schen star­tet ab März 2024 in Aurach­tal, Herolds­berg, Marl­off­stein und Wachenroth.

Digi­Fit in Aurach­tal, Herolds­berg, Marl­off­stein und Wachenroth

Los geht es in Herolds­berg am Mon­tag, vier­ten März, von 15 bis 17 Uhr. Die Rat­ge­ber-Teams sind künf­tig wöchent­lich am Mon­tag­nach­mit­tag von 15 bis 17 Uhr im Senio­ren­bü­ro (Haupt­stra­ße 77). In Marl­off­stein sind die Rat­ge­ber-Teams ab Mitt­woch, sech­sten März, von 9 bis 11 Uhr und dann künf­tig jeden ersten Mitt­woch des Monats im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses (Am Alten Brun­nen 2). Ab Don­ners­tag, sieb­ten März fin­det die Bera­tung in Wachen­roth von 15 bis 17 Uhr, jeden ersten und drit­ten Don­ners­tag im Monat, im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses, (Haupt­stra­ße 23) statt. In Aurach­tal star­tet das Ange­bot am Mitt­woch, 13. März 2024, von 9 bis 11 Uhr, jeden zwei­ten und vier­ten Mitt­woch des Monats im Gemein­de­haus der evan­ge­li­schen Kir­che (Mühl­berg 1).

Wei­te­re Aus­künf­te erhal­ten Inter­es­sier­te bei der Pro­jekt­lei­te­rin des Land­krei­ses Erlan­gen-Höch­stadt, Bet­ti­na Reck­ten­wald, tele­fo­nisch unter 09131 / 803 – 1334.