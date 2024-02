Beruf­li­che Ori­en­tie­rung im Bereich Umwelt

Vie­le Schul­ab­gän­ger sind sich noch nicht end­gül­tig dar­über im Kla­ren, was sie nach dem Abschluss tun sol­len. Aus­bil­dung, Stu­di­um, Back­pack­ing – oder viel­leicht doch etwas ganz ande­res? Eine gute Mög­lich­keit sich zu ori­en­tie­ren bie­tet ein Frei­wil­li­ges Öko­lo­gi­sches Jahr (FÖJ). An mehr als 200 Ein­satz­stel­len kön­nen jun­ge Erwach­se­ne bis 26 Jah­re bay­ern­weit in die unter­schied­lich­sten Tätig­keits­fel­der rein­schnup­pern. Eines davon ist das Jugend­wald­heim des Amts für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach im Lud­wigs­stadter Stadt­teil Lau­en­stein (Land­kreis Kro­nach). Bewer­bun­gen sind bis Sep­tem­ber 2024 und teil­wei­se dar­über hin­aus möglich.

Abwechs­lungs­reich und vielfältig

Schon die Aus­wahl der Ein­satz­stel­le zeigt die viel­fäl­ti­gen Tätig­keits­fel­der für Inter­es­sier­te auf. Die the­ma­ti­sche Band­brei­te reicht z. B. von Bio­top­pfle­ge in Umwelt­be­hör­den über For­schung in Umwelt­la­bors bis hin zu Schutz­maß­nah­men für bedroh­te Tier- und Pflan­zen­ar­ten in Natio­nal­parks. Und eben auch Kin­der­be­treu­ung und forst­li­che Arbei­ten im Jugend­wald­heim Lau­en­stein. Mela­nie Schwarz­mei­er, För­ste­rin am Jugend­wald­heim: „Das Frei­wil­li­ge Öko­lo­gi­sche Jahr in unse­rer Ein­rich­tung bie­tet ganz viel Abwechs­lung. Die FÖJ­ler betreu­en Schul­klas­sen und Klein­grup­pen, sie hel­fen in der Haus­wirt­schaft und im Gar­ten – und natür­lich arbei­ten sie viel im Forst. Dazu gehört z. B. ein Motor­sä­gen­kurs.“ Die viel­sei­ti­gen Tätig­kei­ten und der Mix aus Wald und Sozia­lem waren auch ein Grund für den 18-jäh­ri­gen Bene­dikt, am Pro­gramm in Lau­en­stein teil­zu­neh­men: „Eigent­lich kom­me ich aus der Nähe von Augs­burg. Aber das Jugend­wald­heim hat mich mit der Wald­the­ma­tik beson­ders angesprochen.“

Frei­heit, Sicher­heit und Orientierung

Neben der prak­ti­schen Tätig­keit gibt es auch fünf ein­wö­chi­ge Semi­na­re. Dort kön­nen die Teil­neh­mer selbst inhalt­li­che Schwer­punk­te set­zen. Zusätz­li­che Frei­heit erhal­ten sie durch 26 Urlaubs­ta­ge und ein FÖJ-Pro­jekt, das sie selbst wäh­len kön­nen. Geld kön­nen die FÖJ­ler eben­falls ver­die­nen, und das Jugend­wald­heim Lau­en­stein stellt sogar eine kosten­freie Woh­nung zur Verfügung.

Ein wich­ti­ger Aspekt des FÖJ ist die Mög­lich­keit der beruf­li­chen Ori­en­tie­rung. Tho­mas Strauß, FÖJ-Bil­dungs­re­fe­rent der Evan­ge­li­schen Jugend Bay­ern (ejb): „Der inten­si­ve Aus­tausch mit Gleich­alt­ri­gen auf den Semi­na­ren und die Mög­lich­keit sich dort aus­zu­pro­bie­ren, ver­bin­det und setzt gro­ßes, oft unge­ahn­tes Poten­zi­al frei. Das wohl Schön­ste an der Arbeit als FÖJ-Refe­rent ist es, die­se Ent­wick­lungs­pro­zes­se wäh­rend des Jah­res beglei­ten zu dür­fen und dabei gleich­zei­tig selbst Teil davon zu sein.“ Semi­nar im Jugend­wald­heim Lau­en­stein zum The­ma Kli­ma­po­li­tik Die Semi­na­re bewe­gen sich the­ma­tisch im Bereich nach­hal­ti­ger Ent­wick­lung. Im Jugend­wald­heim ging es dies­mal um Kli­ma­po­li­tik. Dabei haben die 28 Teil­neh­mer bei­spiels­wei­se eine Kli­ma­kon­fe­renz nach­ge­spielt. Um den Kli­ma­wan­del erleb­bar zu machen, befass­ten sie sich zudem mit dem Öko­sy­stem Wald. Gera­de im Fran­ken­wald sind des­sen Aus­wir­kun­gen durch die umfang­rei­chen Kahl­flä­chen deut­lich sicht­bar. Dazu konn­ten die FÖJ­ler u. a. Bäu­me pflan­zen, Nist­kä­sten bau­en oder beim „Wald­ba­den“ den Wald mit allen Sin­nen erleben.

Jetzt infor­mie­ren und anmel­den: www​.foej​-bay​ern​.de

Drei Trä­ger bie­ten eng abge­stimmt ein FÖJ an: der ejb, der Bund der Deut­schen Katho­li­schen Jugend (BDKJ) und die BUND­ju­gend Bay­ern. Die Anmel­dung für Inter­es­sier­te bis 26 Jah­re funk­tio­niert ganz ein­fach digi­tal unter www​.foej​-bay​ern​.de. Das FÖJ und das Jugend­wald­heim Lau­en­stein sind aus­ge­zeich­net mit dem Qua­li­täts­sie­gel Umwelt​bil​dung​.Bay​ern. Mehr Infos zum Jugend­wald­heim Lau­en­stein: https://​www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de/​f​o​r​s​t​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​w​a​l​d​/​2​7​8​0​4​4​/​i​n​d​e​x​.​php.