Der HSC 2000 Coburg hat sich mit sei­nen bei­den Eigen­ge­wäch­sen Fabi­an Apfel und Felix Det­ten­tha­ler auf eine Ver­trags­ver­län­ge­rung um zwei wei­te­re Jah­re verständigt

Auch in den kom­men­den zwei Spiel­zei­ten wird Fabi­an Apfel das Tri­kot der Vestestäd­ter tra­gen. Das Eigen­ge­wächs des HSC 2000 Coburg durch­lief alle Jugend­mann­schaf­ten, und kam dann zunächst in der 2. Mann­schaft des HSC zum Ein­satz. Seit der Sai­son 22/23 zählt der 25-Jäh­ri­ge mitt­ler­wei­le als fester Bestand­teil zum Kader der Profimannschaft.

In die­ser Sai­son bil­det Apfel gemein­sam mit Kri­sti­an van der Mer­we und Glenn-Lou­is Eggert das Tor­wart-Trio für die 2.Handball-Bundesliga und konn­te in eini­gen Spie­len sein Kön­nen unter Beweis stel­len. Dabei zeig­te er vor allem beim Heim­spiel gegen die Eulen Lud­wigs­ha­fen oder aus­wärts in Groß­wall­stadt was für ein zuver­läs­si­ger Rück­halt der 1,85 m gro­ße Tor­hü­ter für die Mann­schaft des HSC sein kann. Sei­ne sport­li­che Ent­wick­lung sieht der HSC-Tor­hü­ter auch wei­ter­hin bei sei­nem Hei­mat­ver­ein: „Ich füh­le mich hier in Coburg sehr wohl und sehe beim HSC die Mög­lich­keit, mich sport­lich noch wei­ter­zu­ent­wickeln. Ich freue mich rie­sig auf wei­te­re zwei Jah­re bei mei­nem Hei­mat­club und dar­auf, für die HSC-Fans wei­ter­hin alles zu geben,“ so Fabi­an Apfel über sei­ne Vertragsverlängerung.

Felix Det­ten­tha­ler zieht mit Ver­trags­ver­län­ge­rung nach

Auch mit Felix konn­ten sich die HSC-Ver­ant­wort­li­chen auf eine Ver­län­ge­rung um zwei wei­te­re Jah­re eini­gen. Ähn­lich wie Fabi­an Apfel durch­lief der 22-Jäh­ri­ge meh­re­re Jugend­mann­schaf­ten beim HSC und kam auch zunächst in der Reser­ve­mann­schaft zum Ein­satz. Seit der letz­ten Sai­son spiel­te er sich fest in den Pro­fi­ka­der. Zusam­men mit Max Jae­ger bil­det das Eigen­ge­wächs in die­ser Sai­son das Duo auf der Linksaußen-Position.

Auch außer­halb des Plat­zes geht Det­ten­tha­ler als Vor­bild vor­an und berich­tet auf diver­sen Fort­bil­dungs-Semi­na­ren des HSC u.a. von sei­ner Dop­pel­be­la­stung mit Stu­di­um und Pro­fi­hand­ball. Zuletzt mach­te er mit sei­ner Stamm­zel­len­spen­de auf sich auf­merk­sam. „Ich bin seit fast sie­ben Jah­ren in Coburg, und die Stadt ist für mich zu mei­ner zwei­ten Hei­mat gewor­den. Des­halb ist mir die Ent­schei­dung, mei­nen Ver­trag beim HSC zu ver­län­gern, sehr leicht gefal­len. Ich freue mich auf zwei wei­te­re Jah­re in Coburg und möch­te mei­nen Teil zu einer erfolg­rei­chen Zukunft des Ver­eins bei­tra­gen“, so der jun­ge Links­au­ßen über sei­ne Grün­de für die Vertragsverlängerung.

Auch HSC-Geschäfts­füh­rer Jan Gorr freut sich über den Ver­bleib der bei­den Pro­fis, wel­che den her­aus­for­dern­den Weg aus der eige­nen Jugend bestrit­ten haben: „Es ist beson­ders schön mit Spie­lern über die Fort­set­zung der Zusam­men­ar­beit zu spre­chen, die ihre hand­bal­le­ri­sche Aus­bil­dung in unse­rem Ver­ein erwor­ben haben. Von daher freue ich mich sehr, dass Fabi und Felix auch zukünf­tig das HSC-Tri­kot tragen.“