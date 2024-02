Wie bereits in den Ein­zel­wer­tun­gen befin­den sich die Reu­ther Bogen­schüt­zen und ‑Schüt­zin­nen auch in den Mann­schafts-Liga­wett­be­wer­ben in Top­form und kön­nen in der näch­sten Sai­son zum ersten Mal seit Ver­eins­be­stehen eine Recur­ve-Mann­schaft in der Bay­ern­li­ga stellen.

Die Reu­ther konn­ten ihren letz­ten Wett­kampf­tag der Ober­li­ga-Nord­west am 18.02. in Rehau erfolg­reich been­den und sich in einem ner­ven­auf­rei­ben­den Wett­kampf­kri­mi den Auf­stieg von der Ober­li­ga in die Bay­ern­li­ga sichern. Als Tabel­len­er­ster ange­tre­ten, muss­ten die Reu­ther zuerst 3 äußerst knap­pe Nie­der­la­gen mit je einem Ring Dif­fe­renz hin­neh­men, dem gegen­über stan­den an die­sem Tag bis zum letz­ten Match nur 2 Sie­ge gegen die Kon­kur­renz. Die Ent­schei­dung fiel dann im letz­ten Match mit den letz­ten Pfei­len: gegen den Mit­auf­stei­ger Bay­reuth, der an die­sem Tag noch unge­schla­gen war, konn­te ein Sieg geholt wer­den ! Der damit erreich­te Tabel­len­platz 2 sicher­te auf­grund der höhe­ren erziel­ten Ring­zah­len den Auf­stieg in die Bay­er­li­ga Recur­ve, die punkt­glei­chen Bad Staf­fel­stei­ner auf dem 3. Tabel­len­platz hat­ten lei­der das Nachsehen.

Die zwei­te Recur­ve-Mann­schaft der Reu­ther ging mit New­co­mern erst­mals in der Bezirks­klas­se an den Start, hier konn­te eben­falls ein erfreu­li­cher 2 Platz auf dem Podest erzielt werden.

Sou­ve­rä­ner gestal­te­ten die Reu­ther Rou­ti­niers der Com­pound-Bay­ern­li­ga ihre Wett­kämp­fe. Hier konn­ten an allen Wett­kampf­ta­gen alle Matches gewon­nen wer­den. Mit einer wei­ßen Weste von 30 : 0 Punk­ten freu­ten sich die Schüt­zen über den 1. Tabel­len­platz und den Sieg in der Bay­ern­li­ga Nord. Am kom­men­den Wochen­en­de dür­fen sich nun die besten 8 Com­pound-Mann­schaf­ten Bay­erns in einem Fina­le in Wen­del­stein messen.