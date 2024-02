Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Geld­schein gestohlen

Am spä­ten Frei­tag­abend kam es in Erlan­gen in der Innen­stadt zu einem Geld­dieb­stahl. In einem Kiosk hat­te ein 20-jäh­ri­ger Erlan­ger auf dem Laden­t­re­sen eine 20-Euro-Bank­no­te lie­gen gelas­sen, die anschlie­ßend ent­wen­det wur­de. Eine Sich­tung der auf­ge­zeich­ne­ten Video­über­wa­chung des Kiosk durch die alar­mier­te Strei­fen­be­sat­zung ergab, dass eine Kun­din, die sich hin­ter dem Geschä­dig­ten befand, den lie­gen­ge­las­se­nen Geld­schein sah und an sich genom­men hat­te. Bei einer sofor­ti­gen Nah­be­reichs­fahn­dung konn­te die Geld­scheindie­bin von der Poli­zei­strei­fe noch ange­trof­fen wer­den. Das ent­wen­de­te Bar­geld wur­de anschlie­ßend von den Poli­zei­be­am­ten bei der 22- jäh­ri­gen Frau in ihrem Geld­beu­tel auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Die Poli­zei hat gegen die Erlan­ge­rin ein Straf­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl eingeleitet.

Ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

Am frü­hen Sams­tag­mor­gen ereig­ne­te sich in Erlan­gen ein Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis. In der Möh­ren­dor­fer Stra­ße hiel­ten Poli­zei­be­am­te den Fah­rer eines Pkw der Mar­ke Opel zur Durch­füh­rung einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le an. Einen Füh­rer­schein konn­te der 19-jäh­ri­ge Erlan­ger den Strei­fen­be­am­ten hier­bei aller­dings nicht vor­zei­gen, da er gar nicht im Besitz der not­wen­di­gen Fahr­erlaub­nis war. Die Auto­fahrt ende­te daher für ihn an der Kon­trollört­lich­keit. Die Poli­zei hat gegen den Kraft­fahr­zeug­füh­rer ein Straf­ver­fah­ren wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stahl eines Bollerwagens

Her­zo­gen­au­rach – Im Tat­zeit­raum zwi­schen dem 09.02.2024 und 12.02.2024 wur­de ein grü­ner Bol­ler­wa­gen aus einem Wald­stück zwi­schen Beu­tels­dorf und Haun­dorf ent­wen­det. Der Hand­wa­gen war mit­tels Schloss an einen Baum geket­tet. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf annä­hernd 100 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Pkw ange­fah­ren

Aisch – Den Ehe­leu­ten ist das Essen ver­gan­gen. So hät­te sich die 78-jäh­ri­ge Frau ihre Rück­kehr nach Fran­ken nicht vor­ge­stellt. Nach Jah­ren woll­te das Ehe­paar aus Frankfurt/​Main, die sich auf der Durch­rei­se befan­den, einen Abste­cher in die gelieb­te Hei­mat machen.

Das Ehe­paar stell­te den Pkw, einen Tigu­an am Park­platz, neben dem Trep­pen­auf­gang zur Kir­che in Aisch ab und ging am Frei­tag­mit­tag gegen 12.45 Uhr zum Karp­fe­nes­sen in eine dor­ti­ge Gast­wirt­schaft. Als das Ehe­paar gegen 14.45 Uhr zum Fahr­zeug zurück­kam, war der lin­ke vor­de­re Kot­flü­gel deut­lich ein­ge­drückt. Auf Grund des Spu­ren­bil­des – Krat­zer und Ein­del­lun­gen ober­halb des Rad­laufs ist von einem grö­ße­ren Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug aus­zu­ge­hen. Wer hat im genann­ten Zeit­raum Fest­stel­lun­gen gemacht der möge sich an die Poli­zei in Höch­stadt wenden.