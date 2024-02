„Tech for Tomor­row: Inno­va­tio­nen für eine nach­hal­ti­ge Welt“ – unter die­sem Mot­to steht das dies­jäh­ri­ge IT-Forum Ober­fran­ken mit Work­shops, Panel­dis­kus­sio­nen und Key­notes am 20. März 2024. Will­kom­men sind IT-Ver­ant­wort­li­che und Inter­es­sier­te, die IT und Nach­hal­tig­keit zusam­men­brin­gen wollen.

Das IT-Forum Ober­fran­ken bie­tet eine ein­zig­ar­ti­ge Mög­lich­keit für den Aus­tausch zwi­schen mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men, dem IT-Clu­ster Ober­fran­ken, der IHK und HWK für Ober­fran­ken, dem BF/M (Betriebs­wirt­schaft­li­ches For­schungs­zen­trum für Fra­gen der mit­tel­stän­di­schen Wirt­schaft e. V.) sowie den vier ober­frän­ki­schen Hoch­schu­len der Tech­no­lo­gie­al­li­anz Ober­fran­ken. Das Forum dient zudem als Schau­fen­ster für regio­na­le IT-Anbie­ter und Dienst­lei­ster, um inno­va­ti­ve Lösun­gen für aktu­el­le und zukünf­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen zu prä­sen­tie­ren. In die­sem Jahr wird das IT-Forum an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ver­an­stal­tet. Es wird vom Bund im Rah­men der För­der­initia­ti­ve „Inno­va­ti­ve Hoch­schu­le“ im Rah­men des Pro­jekts „RIA-Regio­nal Inno­va­ti­on Archi­tec­tu­re for Trans­for­ma­ti­ve Chan­ge“ am Insti­tut für Entre­pre­neur­ship & Inno­va­ti­on finanziert.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 20. März 2024, 12–21 Uhr, RWI-Gebäu­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Ein­tritt frei, die Anmel­dung ist kosten­los über die Web­sei­te möglich

„Im Jahr 2024 legen wir den Fokus auf nach­hal­ti­ge IT-Inno­va­tio­nen sowie IT-Inno­va­tio­nen für Nach­hal­tig­keit“, sagt Prof. Dr. Anna Maria Ober­län­der, Inha­be­rin der Juni­or­pro­fes­sur für Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Digi­ta­le Trans­for­ma­ti­on „Unser Pro­gramm beleuch­tet nicht nur Lösun­gen, die den IT-Sek­tor öko­lo­gi­scher und zukunfts­fä­hi­ger machen, son­dern zeigt auch, wie die IT ande­re Bran­chen in ihrem Bestre­ben nach Nach­hal­tig­keit trans­for­mie­ren kann.“

Pro­gramm (in Auszügen):

Key­notes

Dr. Vanes­sa Just, Bereichs­lei­te­rin Busi­ness Deve­lo­p­ment – New Busi­ness, fuse­ki GmbH, Foun­der & CEO, juS​.TECH AG, Vor­stands­mit­glied des KI Bun­des­ver­bands: „Schö­ne Visi­on, har­te Rea­li­tät? Heu­ti­ge Bei­spie­le von erfolg­rei­chem Tech­no­lo­gie­ein­satz für ein nach­hal­ti­ges Morgen“

Rai­ner Kar­cher, Glo­bal Head of Sus­taina­bi­li­ty, Alli­anz Tech­no­lo­gy: „Twin Trans­for­ma­ti­on mit und durch IT: Digi­ta­li­sie­rung nach­hal­tig gestal­ten und Nach­hal­tig­keit digitalisieren“

Work­shops

„How-To Nach­hal­tig­keits­be­richts­er­stat­tung“ (HWK): Prä­sen­ta­ti­on eines kosten­frei­en Werk­zeugs, das Unter­neh­men bei der Erstel­lung von Nach­hal­tig­keits­be­rich­ten unterstützt

Green Bits & Bytes – Ideen­la­bor für eine grü­ne digi­ta­le Zukunft: Wis­sen und hand­fe­ste Werk­zeu­ge für krea­ti­ve Ideenentwicklung

Digi­ta­li­sie­rung mit Weit­blick: Pro­zess­op­ti­mie­rung und ‑inno­va­tio­nen: Gemein­sa­mes Erkun­den der Her­aus­for­de­run­gen und Chan­cen der digi­ta­len Trans­for­ma­ti­on von Pro­zes­sen im eige­nen Unternehmen

Panels

Twin Trans­for­ma­ti­on: Die ver­ein­te Kraft von Digi­ta­li­sie­rung und Nachhaltigkeit

Nach­hal­tig­keit in der IT: CO2 neu­tra­les Computing?

Digi­ta­le Exzel­lenz in der Ver­wal­tung (IHK)

Anmel­dung: https://​itfo2024​.de/