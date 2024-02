Der Musik­ver­ein Gun­dels­heim e.V. lädt herz­lich zu sei­nen bevor­ste­hen­den Früh­jahrs­kon­zer­ten ein, die zwei­fel­los zu einem musi­ka­li­schen Höhe­punkt des Jah­res wer­den. Unter dem Mot­to „Dschun­gel“ prä­sen­tie­ren talen­tier­te Musi­ker und Ensem­bles eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Musik­stücken, die die Zuhö­rer auf eine fas­zi­nie­ren­de Rei­se durch ver­schie­de­ne Klän­ge entführen.

Die Kon­zer­te fin­den am 16. März 2024 und am 17. März 2024 statt, jeweils um 19 Uhr bzw. um 18 Uhr. Am Sams­tag, dem 16. März, wird das Haupt­or­che­ster unter der Lei­tung von Petr Hore­j­si gemein­sam mit dem Jugend­or­che­ster unter der Lei­tung von Han­na Beck auf­tre­ten. Ein beson­de­rer Moment, da es das erste Kon­zert unter der Lei­tung von Petr Hore­j­si als Diri­gent des Haupt­or­che­sters ist.

Am Sonn­tag, dem 17. März 2024, um 18 Uhr, erwar­tet das Publi­kum ein wei­te­res musi­ka­li­sches High­light, wenn das Haupt­or­che­ster gemein­sam mit dem Ensem­ble Hal­ber Zeh­na unter der Lei­tung von Tho­mas Wolf auftritt.

Zusätz­lich dazu lädt der Musik­ver­ein am Sonn­tag, dem 18. März 2024, um 11:30 Uhr zu einer Mati­née ein, die ein beson­de­ren Ein­blick in die musi­ka­li­sche Ent­wick­lung der jün­sten Musi­ke­rin­nen und Musi­ker ver­spricht. Die Mati­née wird von den Pim­pho­ni­kern unter der Lei­tung von Josef Gen­til, den Blä­ser­klas­sen unter der Lei­tung von Moni­ka Lorenz & Vera Schön­ber­ger sowie dem Jugend­or­che­ster gestaltet.

Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den in der Turn­hal­le der Micha­el-Arneth-Grund­schu­le Gun­dels­heim statt.

Musik­lieb­ha­ber jeden Alters sind herz­lich ein­ge­la­den, an die­sen musi­ka­li­schen Erleb­nis­sen teil­zu­neh­men und gemein­sam mit dem Musik­ver­ein Gun­dels­heim e.V. die Kunst der Musik zu zele­brie­ren. Der Ein­tritt zur Mati­née ist frei, wäh­rend Kar­ten für die bei­den Kon­zer­te im Rat­haus der Gemein­de Gun­dels­heim sowie bei allen betei­lig­ten Musi­ke­rin­nen und Musi­kern erhält­lich sind.

Der Musik­ver­ein Gun­dels­heim e.V. freut sich auf zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher, um gemein­sam die Magie der Musik zu erle­ben und unver­gess­li­che Momen­te zu schaffen.