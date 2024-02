Die Spie­ler der DJK Con­cor­dia Hal­lern­dorf und des FC Wacker Trails­dorf wer­den zur neu­en Sai­son gemein­sam auf dem Rasen ste­hen. Die bei­den Ver­ei­ne aus der Gemein­de Hal­lern­dorf bil­den zur kom­men­den Sai­son 2024/25 eine Spiel­ge­mein­schaft im Fuß­ball­be­reich. „Wir haben uns bereits zu Beginn der Punk­te­run­de mit mög­li­chen Sze­na­ri­en und Zukunfts­per­spek­ti­ven für den Fuß­ball­be­reich beschäf­tigt.“, beschreibt der 1. Vor­sit­zen­de des FC Wacker Trails­dorf, Kon­stan­ti­nos Dimit­ra­ko­pou­los, die ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­te. „Dabei war der Schritt in eine Spiel­ge­mein­schaft und der Wech­sel des Spiel­krei­ses für uns alle kein abwe­gi­ger Gedan­ke. Der Trai­ner­wech­sel und die Spie­ler­ab­gän­ge im Win­ter hat­ten die­sen Pro­zess noch ein­mal ver­schärft und beschleunigt.“

Zur neu­en Sai­son wer­den bei­de Fuß­ball­ab­tei­lun­gen nun ihre Kräf­te bün­deln und als SG Hallerndorf/​Trailsdorf im Spiel­kreis Erlangen/​Pegnitzgrund auf­lau­fen. In wel­cher Liga dies der Fall sein wird, steht bis dato aller­dings noch nicht end­gül­tig fest. Die DJK Hal­lern­dorf liegt in der Kreis­li­ga aktu­ell auf dem letz­ten Tabel­len­platz und star­tet mit zwölf Punk­ten Rück­stand auf den ersten Rele­ga­ti­ons­platz in die rest­li­che Spiel­zeit. Der FC Wacker Trails­dorf ran­giert in der Kreis­klas­se 3 Bam­berg der­zeit auf dem 13. Tabel­len­platz, muss­te aber zum Win­ter sei­ne zwei­te Mann­schaft auf­grund von Spie­ler­man­gel vom Spiel­be­trieb abmelden.

Im Nach­wuchs­be­reich spie­len die bei­den Gemein­de­ver­ei­ne seit meh­re­ren Jah­ren zusam­men mit der DJK Wil­lers­dorf in einer erfolg­rei­chen Spiel­ge­mein­schaft. Ein Erfolgs­mo­dell, das nun auch im Her­ren­be­reich Früch­te tra­gen soll. Mit min­de­stens zwei Mann­schaf­ten wird man in die neue Spiel­run­de star­ten. „Ein Groß­teil der Spie­ler aus den bei­den Her­ren­mann­schaf­ten haben bereits im Jugend­be­reich zusam­men auf dem Feld gestan­den und ken­nen sich daher schon.“, ergänzt Peter Neu­mei­er, der 2. Vor­sit­zen­de der DJK Con­cor­dia Hallerndorf.

Damit man im Som­mer erfolg­reich in die Sai­son star­ten kann, stel­len die Ver­ant­wort­li­chen im Hin­ter­grund bereits die orga­ni­sa­to­ri­schen Wei­chen für die neue Sai­son. Neben gemein­sa­men Trai­nings­ein­hei­ten in der Rück­run­de ste­hen noch wei­te­re Aktio­nen auf der Agen­da. Die sport­li­chen Lei­ter Mar­kus Dörf­ler sowie Patrick Rop­pelt und Jonas Bau­er basteln bereits akri­bisch am Spie­ler­ka­der für die neue Saison.

„Wir wol­len lang­fri­stig einen gemein­sa­men Weg ein­schla­gen und hier in der Gemein­de etwas Gutes ent­ste­hen las­sen!“, da sind sich die bei­den Ver­ei­ne einig.

