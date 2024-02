Die The­men der Sendung:

Gemein­sa­me Sache: Bür­ger ret­ten Wirts­haus (Marktredwitz/​Oberfranken)

Seit Herbst 2022 ist das Wirts­haus im Markt­red­wit­zer Orts­teil Wöl­sau­er­ham­mer dicht. Für die Orts­an­säs­si­gen, vor allem für den Stamm­tisch, der sich seit Jahr­zehn­ten trifft, eine Kata­stro­phe. Des­halb haben sie eine Bür­ger­ge­nos­sen­schaft gegrün­det, das Wirts­haus gekauft und wol­len es selbst betreiben.

Raus aus der Stadt: Pro­be­woh­nen auf dem Land (Nordhalben/​Oberfranken)

Was tun gegen die Land­flucht? Wenn es vor allem jun­ge Men­schen in die Städ­te zieht und die Dör­fer immer mehr vereinsamen?

Im ober­frän­ki­schen Nord­hal­ben will man der Land­flucht den Kampf ansa­gen und mit einer krea­ti­ven Akti­on Men­schen die Idyl­le auf dem Land schmack­haft machen.

Kie­bitz und Co.: Streit um Wie­sen­brü­ter-Schutz­ge­biet (Ans­bach, Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen/­Mit­tel­fran­ken)

Das Pro­jekt „Lebens­raum Alt­mühl­tal“ soll die Wie­sen­brü­ter schüt­zen, die noch in den Alt­mühl­wie­sen zwi­schen Colm­berg und Trom­mets­heim hei­misch sind. Aber Kie­bitz, Brach­vo­gel, Ufer­schnep­fe und Co. sind auch dort vom Aus­ster­ben bedroht. Grund dafür sind unter ande­rem immer trocke­ner wer­den­de Böden und Fress­fein­de des Vogels. Der Land­kreis Ans­bach hat sich bereits für das zehn Mil­lio­nen Euro schwe­re Natur­schutz-Pro­jekt aus­ge­spro­chen. Im Land­kreis Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen steht das Votum noch aus. Denn hier hat das Pro­jekt eini­ge Gegner.

Myste­riö­sem auf der Spur: düste­re Orte in Fran­ken (Engel­thal, Happurg/​Mittelfranken)

Sie sind ver­las­sen, ver­ges­sen und stecken vol­ler schau­ri­ger Geschich­ten – so genann­te Dark Places. Als Stadt­füh­re­rin kennt Sabi­ne Peters vor allem die schö­ne Sei­te Fran­kens, doch abseits bekann­ter Tou­ri­sten­pfa­de sucht die Buch­au­to­rin nach Orten mit düste­rer Ver­gan­gen­heit, Geheim­nis­sen und Gänsehaut-Feeling.

Eiche, Buche, Esche: Hand­ta­schen aus Holz (Rödel­see, Fröhstockheim/​Unterfranken)

Eine Hand­ta­sche aus hei­mi­scher Eiche oder Buche. Peter Hirsch­ber­ger fer­tig­te vor Jah­ren so eine Tasche für sei­ne Toch­ter. Danach für sei­ne Frau. Inzwi­schen gehen sogar Bestel­lun­gen aus dem Aus­land ein. Der Schrei­ner aus Rödelsee/​Fröhstockheim ist gut beschäftigt.

Lecker und schnell: Blitz­kü­che mit Ipek (Weißenburg/​Mittelfranken)

Nudeln mit Toma­ten­so­ße, Fisch­stäb­chen oder Pom­mes – manch­mal muss es in der Küche schnell gehen. Auch „Frankenschau“-Köchin Ipek Basa­ran-Stö­ber kennt das. Doch ein­fach ein Fer­tig­pro­dukt aus dem Regal holen, das kommt für die Wei­ßen­bur­ge­rin nicht in Fra­ge. Denn auch mit weni­gen Zuta­ten kann in kur­zer Zeit ein gutes Gericht auf dem Tisch landen.

