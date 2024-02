In einem Online-Semi­nar zum The­ma „Digi­ta­le Teil­ha­be“ geht es um die Über­win­dung von Hür­den im digi­ta­len Raum, da nicht alle Men­schen glei­cher­ma­ßen an der Digi­ta­li­sie­rung teil­ha­ben kön­nen. Wie gelingt es, Online-Ange­bo­te mög­lichst nie­der­schwel­lig zu gestal­ten, damit alle Per­so­nen­grup­pen zu errei­chen sind? Wie kann leich­te Spra­che ange­wen­det wer­den? Was soll­te bei Bild- und Video­ma­te­ri­al beach­tet wer­den und wie kann die eige­ne Web­site auf Bar­rie­re­frei­heit geprüft wer­den? All die­se Fra­gen wer­den anhand kon­kre­ter Bei­spie­le aus der Ver­eins­ar­beit beantwortet.

Der Land­kreis Kulm­bach ist einer von bay­ern­weit 28 Stand­or­ten des Pro­jekts „Digi­tal verein(t)“ und kann damit Ver­ei­ne vor Ort in der siche­ren und kom­pe­ten­ten Nut­zung digi­ta­ler Ange­bo­te unterstützen.

Vor die­sem Hin­ter­grund lädt das Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment (KoBE) des Land­krei­ses Kulm­bach Ver­eins­ver­ant­wort­li­che zum Online-Seminar

„Digi­ta­le Teil­ha­be: Bar­rie­re­arm infor­mie­ren, aus­tau­schen und gestalten“

am Mon­tag, 11. März 2024,

von 18.00 – 20.00 Uhr

ein.

Eine Vor­anmel­dung ist bis spä­te­stens drei Tage vor Semi­nar­be­ginn erfor­der­lich und kann beim Koor­di­nie­rungs­zen­trum Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment (KoBE) am Land­rats­amt Kulm­bach unter Tel. 09221/707–150 oder jederzeit online im Ter­min­be­reich unter www​.enga​giert​-in​-kulm​bach​.de erfolgen.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei. Digi­tal verein(t) in Bay­ern wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les gefördert.