Nach Strich und Faden – Indu­strie­ge­schich­te in Bayreuth

Wenn sich auch in Bay­reuth kei­ne indu­stri­el­le Revo­lu­ti­on ereig­net hat, so spielt doch die indu­stri­el­le Ent­wick­lung auch in unse­rer über­schau­ba­ren frän­ki­schen Stadt eine gro­ße Rol­le und ver­än­der­te die Lebens­welt der Men­schen wie über­all nach­hal­tig. Gera­de die Tex­til­in­du­strie bot vie­len tau­send Men­schen aus der Stadt und der Umge­bung einen Arbeits­platz. Aber wie sahen das neue Leben und der Arbeits­all­tag aus? Wie hat die­se Ent­wick­lung die Welt bis heu­te geprägt? Die­sen und vie­len wei­te­ren Fra­gen gehen wir in die­sem Rund­gang nach.