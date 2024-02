Ange­la Kest­ler ist regel­mä­ßig Gast im Senio­ren­heim St. Mar­tin Eggolsheim

Für eine gute Stun­de hielt die Welt des Schla­gers aus den 50er und 60er Jah­ren Ein­zug in das Pfle­ge­heim St. Mar­tin in Eggols­heim. Zum wie­der­hol­ten Male war Ange­la Kest­ler auf Ein­la­dung des Ehren­amt­li­chen-Krei­ses mit ihrer Gitar­re zu Gast, und die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer summ­ten mit oder san­gen die Refrains der Lie­der aus ihrer Jugendzeit.

Zu Gast war Ange­la Kest­ler aus Ste­gau­rach. Sie stammt aus Forch­heim, ging im Her­der-Gym­na­si­um zur Schu­le und ist gesang­lich – wie ihr Bru­der Micha­el Wie­land, der Opern­ge­sang stu­dier­te – ein Natur­ta­lent. Bei Schla­gern wie „Wenn die Glocken hell erklin­gen“, „Wir wol­len nie­mals aus­ein­an­der­ge­hen“, „Wei­ße Rosen aus Athen“ und „Ganz in Weiß“ rief die kla­re, mit star­kem Tre­mo­lo unter­leg­te Stim­me von Ange­la Kest­ler Erin­ne­run­gen an roman­ti­sche Radio- und Spiel­film­zei­ten zurück. Musik und Gesang ist die Lei­den­schaft der Auto­di­dak­tin von Jugend an. Mit Auf­trit­ten in Kir­chen­bands, bei der „Frän­ki­schen Weih­nacht“ auch mit Hack­brett und Zither, in Kli­ni­ken und Senio­ren­hei­men ist sie ein gern gese­he­ner Gast. Ange­la Kest­ler macht das ehren­amt­lich, und die Freu­de der Zuhö­rer­schar ist auch ihre Freude.

Mar­git Knorr bedank­te sich bei der Sän­ge­rin und ver­wies auf den näch­sten Besuch am 11. April. Dann sol­len Schla­ger aus den 70er Jah­ren erklingen.