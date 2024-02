BAM­BERG. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag starb eine Rad­fah­re­rin bei einem Ver­kehrs­un­fall im Gewer­be­ge­biet Lich­ten­hai­de­stra­ße. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ermit­telt nun zur Unfallursache.

Kurz vor 9.30 Uhr war ein 66-Jäh­ri­ger mit sei­nem Lkw auf der Hall­stadter Stra­ße unter­wegs in Rich­tung Innen­stadt. Zeit­gleich fuhr eine 63-Jäh­ri­ge mit ihrem Fahr­rad auf dem Rad­weg in die glei­che Rich­tung. Als der Lkw-Fah­rer an der Kreu­zung zur Lich­ten­hai­de­stra­ße nach rechts abbie­gen woll­te, über­sah er die neben sei­nem Fahr­zeug fah­ren­de Rad­fah­re­rin. Beim Zusam­men­stoß mit dem Lkw wur­de die Frau töd­lich ver­letzt. Ein her­bei­ge­ru­fe­ner Not­arzt konn­te nur noch den Tod feststellen.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt ermit­telt nun, wie es zu dem Unfall kom­men konn­te. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­de zu die­sen Ermitt­lun­gen eine Gut­ach­te­rin hin­zu­ge­zo­gen. Sechs Ein­satz­kräf­te der stän­di­gen Wache der Feu­er­wehr Bam­berg unter­stütz­ten die Poli­zei­strei­fen bei der Unfall­auf­nah­me. Der Sach­scha­den wird auf einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betrag geschätzt.