Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Dro­gen­fahr­ten inner­halb einer Stun­de im Landkreis

EBERS­DORF, LKR. COBURG. Bei zwei Ver­kehrs­kon­trol­len am Mitt­woch­nach­mit­tag in Ebers­dorf b. Coburg stan­den die Fahr­zeug­füh­rer unter Drogeneinfluss.

Um 16:30 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten den Mer­ce­des einer 46-Jäh­ri­gen auf der Kreis­stra­ße zwi­schen Ebers­dorf und Groß­garn­stadt. Die Frau zeig­te wäh­rend der Kon­trol­le dro­gen­ty­pi­sche Auffälligkeiten.

Nur eine Stun­de spä­ter, um 17:30 Uhr, deu­te­te das Ver­hal­ten eines 23-jäh­ri­gen Renault-Fah­rers wäh­rend der Kon­trol­le im Fran­ken­ring auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin.

In bei­den Fäl­len ver­lief ein Dro­gen­schnell­test posi­tiv. Die Beam­ten unter­ban­den bei bei­den Fahr­zeug­füh­rern die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten jeweils eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Im Fahr­zeug des 23-Jäh­ri­gen fan­den die Beam­ten zudem einen Joint. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln nun wegen einem Ver­stoß nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz sowie wegen zwei Dro­gen­fahr­ten nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Betrugs­ver­such schlug fehl

EBERS­DORF, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­vor­mit­tag ver­such­te eine 37-Jäh­ri­ge ein Kos­me­tik­pro­dukt im Wert von 8 Euro aus der Dro­ge­rie zu schmug­geln. Der Ver­such schlug aller­dings fehl. Die Frau wur­de von der Kas­sie­re­rin ertappt.

Die Frau tausch­te in der Dro­ge­rie in der Frohn­la­cher Stra­ße ein Pro­dukt mit einem Wert von drei Euro gegen ein höher­wer­ti­ges Pro­dukt im Wert von acht Euro in der Ver­packung aus. An der Kas­se woll­te sie das teu­re­re Pro­dukt in der Umver­packung des gün­sti­ge­ren Pro­dukts bezah­len. Die Ver­käu­fe­rin an der Kas­se bemerk­te aller­dings, dass sich in der Ver­packung nicht das ursprüng­lich befind­li­che Pro­dukt befand, son­dern die teu­re­re Ware. Die Ver­käu­fe­rin rief dar­auf­hin die Poli­zei, die die Per­so­na­li­en der Frau fest­stell­te. Die Beam­ten ermit­teln nun wegen eines ver­such­ten Betrugs.

Land­kreis Coburg / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Nach Ein­kauf Geld­bör­se ergaunert

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Mon­tag­mit­tag stahl eine unbe­kann­te Frau einer 73-Jäh­ri­gen nach dem Ein­kauf den Geld­beu­tel. Die Kri­po Coburg ermit­telt und sucht Zeugen.

Am Mon­tag zwi­schen 11.30 Uhr und 12 Uhr kauf­te die Dame beim Bäcker in der Kauf­land-Filia­le in der Cobur­ger Stra­ße ein. Als die 73-Jäh­ri­ge aus dem Gebäu­de lief, rem­pel­te eine unbe­kann­te Frau sie im Außen­be­reich der Ein­gangs­tü­ren zum Markt an. Die Unbe­kann­te schob einen Ein­kaufs­wa­gen und ent­schul­dig­te sich nach dem Zusam­men­stoß noch bei der 73-Jäh­ri­gen. Dabei stahl die Gau­ne­rin die Geld­bör­se der Senio­rin aus deren oran­ge­far­be­ner Jacke.

Wer hat den Zusam­men­stoß vor dem Ein­gangs­be­reich des Kauf­lan­des beob­ach­tet? Wer kann sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Die­bin geben? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Füh­rer­schein sichergestellt

Kro­nach: Gegen einen 34-jäh­ri­gen Daim­ler-Fah­rer lau­fen aktu­ell poli­zei­li­che Ermitt­lun­gen wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr. Der aus dem Bereich Kro­nach stam­men­de Mann war am Mitt­woch­abend gegen 21:45 Uhr auf der B 85 von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und auf sei­ne Fahr­tüch­tig­keit hin über­prüft wor­den. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass der Fah­rer nach Alko­hol roch. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,18 Pro­mil­le. Der Mer­ce­des-Fah­rer muss­te im Anschluss mit zur Blut­pro­be. Der Füh­rer­schein des Man­nes wur­de vor Ort sichergestellt.

Laden­dieb­stäh­le im Stadtgebiet

Kro­nach: Am Mitt­woch­nach­mit­tag muss­te die Poli­zei Kro­nach ins­ge­samt drei Straf­an­zei­gen wegen Laden­dieb­stahls auf­neh­men. Gegen 12:10 Uhr wur­de ein 13-jäh­ri­ger Schü­ler dabei beob­ach­tet, wie er in einem Super­markt in der Mit­tel­stra­ße Essen und Geträn­ke im Wert von 13,73 Euro in sei­nen Ruck­sack pack­te und anschlie­ßend den Laden ver­las­sen woll­te. Knapp eine Stun­de spä­ter schlu­gen zwei 13-jäh­ri­ge Buben im sel­ben Geschäft zu und ent­wen­de­ten dort Nah­rungs­mit­tel im Wert von 13,44 Euro. Ein wei­te­rer Dieb­stahl ereig­ne­te sich gegen 17:30 Uhr in einem Geschäft am Hus­sit­ten­platz. Dort wur­de ein 12-Jäh­ri­ger dabei ertappt, wie er Hals­schmuck und Kos­me­ti­ka im Gesamt­wert von 25,- Euro entwendete.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -