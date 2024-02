Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Abge­sperr­tes Fahr­rad soll­te Freund gehören

BAM­BERG. Im Spie­gel­gra­ben wur­de am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 28-Jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie er ein in sich ver­sperr­tes Fahr­rad weg­trug. Auf Anspra­che durch eine Poli­zei­strei­fe gab er an, das Fahr­rad gehö­re einem Freund und er sol­le es ihm mit­brin­gen. Die Zah­len­kom­bi­na­ti­on für das Schloss ken­ne er nicht, nur besag­ter Freund. Das schwarz/​grüne Cube-Fahr­rad wur­de wegen des Ver­dachts des Dieb­stahls sicher­ge­stellt. Bei Anzei­gen­auf­nah­me wur­de bei ihm noch Mari­hua­na gefunden.

Jacken­ta­schen und Ruck­sack vollgestopft

BAM­BERG. Mitt­woch­mit­tag konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Super­mark­tes in der Star­ken­feld­stra­ße zwei 28-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­ten, wie sie jeweils zwei Dosen Red Bull in ihre Jacken­ta­schen steck­ten und den Laden ver­lie­ßen, ohne die­se zu bezah­len. Im Büro des Super­mark­tes wur­den sie der Poli­zei übergeben.

Am spä­ten Nach­mit­tag wur­de dann in einem Super­markt an der Brei­ten­au ein eben­falls 28-Jäh­ri­ger dabei beob­ach­tet, wie er gleich sei­nen gan­zen Ruck­sack voll­stopf­te und den Laden mit einer Beu­te von ca. 132 Euro ver­las­sen woll­te. Auch er wur­de von einem Mit­ar­bei­ter des Super­mark­tes dar­an gehindert.

Fahr­zeu­ge blie­ben nach Kon­trol­le stehen

BAM­BERG. Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le am Mitt­woch­nach­mit­tag im Para­dies­weg konn­ten durch eine Poli­zei­strei­fe bei einer 45-Jäh­ri­gen dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt wer­den. Nach einem posi­ti­ven Dro­gen­test wur­de ihr die Wei­ter­fahrt unter­bun­den, ihr Fahr­zeug blieb an der Kon­trollört­lich­keit stehen.

Mitt­woch­nacht fiel einer Poli­zei­strei­fe in der Zoll­ner­stra­ße ein 25-Jäh­ri­ger auf, der dort mit sei­nem E‑Scooter in Schlan­gen­li­ni­en unter­wegs war. Bei einer Kon­trol­le konn­te er sich kaum auf den Bei­nen hal­ten und war sehr red­se­lig. Neben dro­gen­ty­pi­schen Aus­fall­erschei­nun­gen hat­te er einen Pro­mil­le­wert von 0,54. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Er muss sich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr und ande­rer berau­schen­der Mit­tel verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BISCH­BERG. Gemein­sam betra­ten am Mitt­woch­abend, gegen 18.30 Uhr, drei Män­ner die Tank­stel­le in der Haupt­stra­ße. Gezielt lenk­ten Zwei die Kas­sen­mit­ar­bei­te­rin ab, wäh­rend der Drit­te Ziga­ret­ten, Alko­hol und ande­re Waren im Wert von etwa 125 Euro in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­te. Ohne Bezah­lung ver­lie­ßen die Män­ner die Tankstelle.

Beschrei­bung:

Per­son: ca. 20 Jah­re alt, kräftig/​dick, dunk­ler Adi­das-Pull­over mit Auf­schrift „LAI­BA“ Per­son: ca. 20 Jah­re alt, schlank, dunk­le Jacke, hel­les T‑Shirt Per­son: ca. 20 Jah­re alt, kräf­tig, blaue Jacke, Rucksack

Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Mel­dun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

STRUL­LEN­DORF. Mit leich­ten Ver­let­zun­gen muss­te am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 51-jäh­ri­ger Rad­fah­rer nach einem Ver­kehrs­un­fall durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Zunächst streif­te der Rad­fah­rer beim Vor­bei­fah­ren an einem Pkw in der Stra­ße „Am Kraft­werk“ den Außen­spie­gel, so dass die­ser ein­klapp­te. Der 80-jäh­ri­ge Auto­fah­rer wen­de­te dar­auf­hin und schnitt dem Rad­ler den Weg ab, so dass es zum Zusam­men­stoß kam und der 51-Jäh­ri­ge vom Fahr­rad stürzte.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HALL­STADT. Gegen das Heck eines auf dem Mar­ket-Park­platz abge­stell­ten sil­ber­far­be­nen Pkw, VW Golf, stieß am Mitt­woch­mor­gen, gegen 8.50 Uhr, ein Ver­kehrs­teil­neh­mer. Durch den Anstoß ent­stand ein Scha­den von etwa 2.500 Euro. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon. Beim flüch­ti­gen Fahr­zeug dürf­te es sich um einen schwar­zen Pkw gehan­delt haben. Die Unfall­fluch­ter­mitt­lun­gen wur­den sofort aufgenommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Mit einem E‑Scooter ohne Kenn­zei­chen war am Mitt­woch­mor­gen ein 17-Jäh­ri­ger in der Main­stra­ße unter­wegs. Dies blieb einer Poli­zei­strei­fe nicht ver­bor­gen. Der Jugend­li­che muss nun mit einer Anzei­ge rechnen.

STRUL­LEN­DORF. In eine in der Bam­ber­ger Straße/​Bahnhofstraße durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Mitt­woch­nach­mit­tag ein 37-jäh­ri­ger Auto­fah­rer. Die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten bemerk­ten beim Fahr­zeug­füh­rer deut­li­chen Alko­hol­ge­ruch. Ein am Kon­troll­ort durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 1,06 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de dar­auf­hin sofort unter­bun­den und die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus folg­te. Zudem stell­te sich noch her­aus, dass der 37-Jäh­ri­ge kei­nen Füh­rer­schein mehr besitzt. Die­ser wur­de ihm bereits wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr entzogen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Meh­re­re Woh­nun­gen aufgebrochen

BAY­REUTH. Aus gleich drei Woh­nun­gen stah­len Ein­bre­cher am Mitt­woch Geld und Schmuck. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Am Mitt­woch, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, ver­schaff­ten sich die Täter mit Gewalt Zugang zu drei Woh­nun­gen im drit­ten Stock eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße. Zwei Woh­nun­gen durch­such­ten die Unbe­kann­ten nach Wert­ge­gen­stän­den und stah­len Bar­geld, Schmuck und Elek­tro­ge­rä­te. Die drit­te Woh­nung steht der­zeit leer. Der Wert der Tat­beu­te wird auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag geschätzt, der Sach­scha­den auf einen nied­ri­gen vier­stel­li­gen Betrag.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich Lud­wig-Tho­ma-Stra­ße/An­zen­gru­ber­stra­ße/­Glocken­stra­ße bemerkt? Die Ermitt­ler gehen davon aus, dass das Auf­bre­chen erheb­li­chen Lärm ver­ur­sach­te. Wer kann hier­zu Anga­ben machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­po Bayreuth.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Zuge­dröhnt unterwegs

Eckersdorf/​In der gest­ri­gen Nacht kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land einen 23jährigen Fahr­zeug­füh­rer. Bei der Kon­trol­le wur­den dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest­ge­stellt. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Dro­gen­schnell­test erhär­te­te den Ver­dacht auf den Kon­sum von Metham­phet­amin, wes­halb die Beam­ten eine Blut­ent­nah­me beim Betrof­fe­nen anord­ne­ten. Fer­ner wur­de ihm unter­sagt für mind. 24 Stun­den ein Kraft­fahr­zeug zu füh­ren. Den Fahr­zeug­füh­rer erwar­tet nach einer posi­ti­ven Aus­wer­tung der Blut­ent­nah­me ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot und min­de­stens 500 Euro Bußgeld.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Igens­dorf. Bereits am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de kon­trol­lier­ten nachts Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zwei Per­so­nen im Alter von 16 und 18 Jah­ren am Gelän­de eines Obst­mark­tes in der Forch­hei­mer Stra­ße, die sich dort auf­fäl­lig her­um­trie­ben. Bei bei­den konn­te Rausch­gift in gerin­ger Men­ge und Rausch­gif­tu­ten­si­li­en auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches sofort sicher­ge­stellt wur­de. Der Min­der­jäh­ri­ge wur­de noch vor Ort der Mut­ter über­ge­ben. Bei­de erwar­tet eine Anzei­ge wegen Ver­stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Motor­rad­un­fall

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­mit­tag fuhr ein 63-jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Bay­reuth mit sei­nem Motor­rad der Mar­ke Kawa­sa­ki von Grä­fen­berg Rich­tung Wal­kers­brunn. Bei einem Brems­feh­ler ver­lor er auf der abschüs­si­gen Strecken­füh­rung das Gleich­ge­wicht und er stürz­te. Der Motor­rad­fah­rer wur­de dabei leicht­ver­letzt und zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung ins Kran­ken­haus Forch­heim ver­bracht. Sei­ne Kawa­sa­ki wur­de abge­schleppt und es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 3.000 EUR.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. Ein Fahr­rad­dieb­stahl ereig­ne­te sich am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen. Eine 32-jäh­ri­ge Frau stell­te gegen 05:15 Uhr fest, dass ihr rot-sil­ber­nes Damenrad/​Hollandrad, wel­ches mit einem Ket­ten­schloss ver­sperrt war, samt Schloss ent­wen­det wur­de. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 100 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter oder das Fahr­rad geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei Forch­heim (09191/7090–0) melden.

Forch­heim. Das mit einem Kabel­schloss abge­sperr­te Fahr­rad eines 50-jäh­ri­gen Man­nes, wur­de im Zeit­raum von Don­ners­tag, 15.02.2024 (06:45 Uhr) bis Sams­tag, 17.02.2024 (12:30 Uhr) am Bahn­hofs­platz von einem Unbe­kann­ten ent­wen­det. Das Trekkingrad/​Herrenrad der Mar­ke Cube, in der Far­be grau/​schwarz hat einen Wert von ca. 600 Euro. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) entgegen.

Forch­heim. Eine 54-jäh­ri­ge Frau bemerk­te Mon­tag­früh, dass ihr Fahr­rad, wel­ches sie am Bahn­hofs­platz abge­stellt hat­te, ent­wen­det wor­den war. Das graue Trek­king­rad der Mar­ke Gude­reit war mit einem Kabel­schloss ver­se­hen und hat einen Wert von ca. 700 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) zu melden.

Forch­heim. Waren im Wert von knapp 35 Euro wur­den am Mitt­woch­vor­mit­tag von einer 77-jäh­ri­gen Frau gestoh­len. Beim Ver­las­sen eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Bosch­stra­ße wur­de der Alarm aus­ge­löst. Bei der Durch­su­chung der Rent­ne­rin wur­den über­wie­gend ent­wen­de­te Klei­dungs­stücke auf­ge­fun­den. Zusätz­lich hat­te sie nicht bezahl­te Arti­kel aus einem Super­markt in der Nähe noch bei sich. Eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls kommt nun auf die 77-Jäh­ri­ge zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels & Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Motor­stamp­fer entwendet

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag, zwi­schen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr, ent­wen­de­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter einen Motor­stamp­fer von der Bau­stel­le am Bahn­hof. Die Bau­ma­schi­ne im Wert von etwa 1.800 Euro war mit einer Stahl­ket­te und Schloss gesi­chert. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Autos auf­ge­macht

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­mit­tag beob­ach­te­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin, wie ein jun­ger Mann an der Tür eines auf dem Leh­rer­park­platz abge­stell­ten Pkws rüt­tel­te. Sie infor­mier­te umge­hend die Poli­zei. Von meh­re­ren Beam­ten konn­te der Tat­ver­däch­ti­ge aus Bam­berg schließ­lich in der Kro­na­cher Stra­ße beim Öff­nungs­ver­such eines wei­te­ren Autos beob­ach­tet und schließ­lich vor­läu­fig fest­ge­nom­men wer­den. Er führ­te eine Viel­zahl von Visi­ten­kar­ten „Auto Ankauf…“ mit sich und hin­ter­ließ die­se an den Fahr­zeu­gen. Bei der Durch­su­chung des 19-jäh­ri­gen Süd­län­ders konn­te kein Die­bes­gut auf­ge­fun­den wer­den. Die Visi­ten­kar­ten wur­den sicher­ge­stellt, die wei­te­ren Ermitt­lun­gen dau­ern noch an.