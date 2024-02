Dia­log direkt vor Ort

Ein star­ker Land­kreis braucht star­ke Gemein­den – die­ser Über­zeu­gung ist Flo­ri­an Wie­demann. „Es ist sehr wich­tig, dass wir mit den Gemein­den in den Dia­log tre­ten – und zwar idea­ler­wei­se direkt vor Ort. So las­sen sich Chan­cen und Her­aus­for­de­run­gen am besten aus­lo­ten“, betont der Land­rat. So besuch­te er am Diens­tag die Markt­ge­mein­de Ple­ch, um sich ein Bild von aktu­el­len Auf­ga­ben zu machen, wich­ti­ge The­men zu dis­ku­tie­ren und Lösungs­an­sät­ze zu suchen. Es war auf der Gemein­de-Tour des Land­rats nach Wai­schen­feld, Fich­tel­berg, Mistel­bach, Gefrees und Holl­feld bereits die sech­ste Station.

In regel­mä­ßi­gen Abstän­den fährt der Land­rat mit einer haus­ei­ge­nen Dele­ga­ti­on in die Gemein­den, der Fokus liegt dabei bei­spiels­wei­se auf The­men wie Wirt­schaft, Tou­ris­mus, Fami­lie und Soziales.

In Ple­ch besuch­te der Land­rat in Beglei­tung von Bür­ger­mei­ster Karl­heinz Escher gleich drei Unter­neh­men: Bütt­ner Mas­siv­haus, Eisen-Kro­der und Mül­ler Land­tech­nik. Mit den zustän­di­gen Fir­men­chefs dis­ku­tier­te Wie­demann die jewei­li­ge wirt­schaft­li­che Lage, sprach über den Büro­kra­tie­ab­bau für Bay­erns Betrie­be und wag­te auch einen gemein­sa­men Blick in die Zukunft.

Im ehe­ma­li­gen Schul- und Kan­to­rats­haus Ple­ch nahm sich der Land­rat auch die Zeit, um mit Senio­rin­nen und Senio­ren in gemüt­li­cher Atmo­sphä­re über deren Anlie­gen zu spre­chen. Ehe es mit der Ple­cher Dele­ga­ti­on zum gemein­sa­men Abend­essen ins Gast­haus Gol­de­nes Herz ging, stand noch eine Besich­ti­gung der Kir­che St. Seba­sti­an in Bern­heck auf dem Programm.

Am Abend stand Land­rat Wie­demann noch bei einer Bür­ger­sprech­stun­de Rede und Ant­wort. Dabei war es ihm wich­tig, mit offe­nen Ohren auf die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zuzu­ge­hen. „Die Men­schen, die bei uns im Land­kreis Leben, haben unter­schied­lich­ste Anlie­gen. Wir woll­ten den Gemein­de­be­such in Ple­ch nut­zen, um zu signa­li­sie­ren, dass wir für die­se Men­schen da sind. In Ple­ch lässt es sich gut leben – und natür­lich will auch ich als Land­rat, dass das so bleibt. Aus die­sem Grund sind mei­ne Ver­wal­tung und ich immer gesprächs­be­reit, wenn wir hel­fen kön­nen“, zieht Land­rat Wie­demann ein posi­ti­ves Fazit. Zugleich bedank­te er sich bei Bür­ger­mei­ster Escher sowie den Unter­neh­mens- und Markt­ge­mein­de­ver­tre­tern für den sehr inter­es­san­ten Tag in Plech.