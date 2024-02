KULM­BACH. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag beschäf­tig­te ein Feu­er in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Obe­ren Stadt die Ein­satz­kräf­te von Feu­er­wehr, Poli­zei, Ret­tungs­dienst und THW. Die Kri­po Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che aufgenommen.

Gegen 16 Uhr bemerk­ten Bewoh­ner, dass ein Feu­er im Dach­stuhl des Hau­ses in der Innen­stadt aus­ge­bro­chen war. Die ört­li­chen Feu­er­weh­ren waren mit einer Stär­ke von 150 sowie mit drei Dreh­lei­tern im Ein­satz und lösch­ten den Brand. Auch fan­den sie durch den Ret­tungs­dienst und das Tech­ni­sche Hilfs­werk Kulm­bach Unter­stüt­zung am Brand­ort. Per­so­nen kamen durch das Feu­er nicht zu Scha­den. Die Haus­be­woh­ner konn­ten das Gebäu­de noch recht­zei­tig ver­las­sen. Die Innen­stadt war für die Dau­er der Lösch­ar­bei­ten bis in die Abend­stun­den hin­ein gesperrt. Ersten Schät­zun­gen zufol­ge ent­stand durch den Brand ein Sach­scha­den in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth ermit­telt zur noch unkla­ren Brandursache.