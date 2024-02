Auch 6 frän­ki­sche Arzt­pra­xen geehrt

Bay­erns Gesund­heits- und Prä­ven­ti­ons­mi­ni­ste­rin Judith Ger­lach setzt auf eine bay­ern­wei­te Beob­ach­tung des Infek­ti­ons­ge­sche­hens. Gemein­sam mit dem Prä­si­den­ten des Baye­ri­schen Lan­des­amts für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL), Prof. Dr. Chri­sti­an Weid­ner, zeich­ne­te Ger­lach am Mitt­woch im ober­baye­ri­schen Ober­schleiß­heim 14 Arzt­pra­xen für ihr her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment bei der Über­wa­chung vira­ler Erre­ger von aku­ten Atem­wegs­er­kran­kun­gen aus. Es han­delt sich dabei um „Sen­ti­nel­pra­xen“ – also um Pra­xen nie­der­ge­las­se­ner Haus- oder Kin­der- und Jugend­ärz­te, die frei­wil­lig Abstri­che von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit aku­ten Atem­wegs­er­kran­kun­gen am LGL auf Erre­ger unter­su­chen lassen.

Ger­lach beton­te anläss­lich der Urkun­den­über­ga­be an die Sen­ti­nel­pra­xen, die im Zeit­raum 2022/2023 unent­gelt­lich die mei­sten Abstrich­pro­ben an das LGL ein­ge­sandt haben: „Bay­ern hat auch mit Blick auf die Coro­na-Pan­de­mie ein zukunfts­fä­hi­ges System der viro­lo­gi­schen Über­wa­chung auf­ge­baut. Die­ses umfas­sen­de Moni­to­ring bie­tet uns heu­te eine belast­ba­re Basis zur Bewer­tung des Infek­ti­ons­ge­sche­hens. Ein wesent­li­cher Bau­stein ist unser Netz­werk der Sen­ti­nel­pra­xen, mit deren Unter­stüt­zung das LGL die Ver­brei­tung ver­schie­de­ner Erre­ger von Atem­wegs­er­kran­kun­gen (Influ­en­za, Respi­ra­to­ri­sches Syn­zy­ti­al-Virus, SARS-CoV‑2) überwacht.“

Im Frei­staat wur­de das Bay­ern Influ­en­za Sen­ti­nel (BIS) bereits im Jahr 2009 ins Leben geru­fen, um das Auf­tre­ten von aku­ten infek­tiö­sen Atem­wegs­er­kran­kun­gen zu über­wa­chen. In der Sai­son 2020/2021 wur­de es um die Dia­gno­stik von SARS-CoV‑2 ergänzt und in Bay­ern Influ­en­za- und Coro­na-Sen­ti­nel (BIS+C) umbenannt.

Ger­lach unter­strich: „Es ist gelun­gen, die Zahl der teil­nah­me­be­rei­ten Arzt­pra­xen von 92 (Sai­son 2021/22) auf rund 200 Pra­xen (Sai­son 2022/23) aus­zu­wei­ten. Die ursprüng­li­che Ziel­vor­ga­be von 150 Pra­xen im Sen­ti­nel-Netz­werk wur­de damit deut­lich über­trof­fen. Das ist ein gro­ßer Erfolg, denn auf die­se Wei­se erhal­ten wir eine mög­lichst flä­chen­decken­de anony­me Stich­pro­be aus allen baye­ri­schen Regio­nen über das aktu­el­le Infektionsgeschehen.“

Prof. Weid­ner beton­te: „Seit der Erwei­te­rung auf BIS+C kön­nen die Sen­ti­nel­pra­xen Nasen- und Rachen­ab­strich­pro­ben nun ganz­jäh­rig an das LGL ein­sen­den – und nicht mehr wie zuvor nur zu den Zei­ten der sai­so­na­len Grip­pe­wel­len vom Herbst bis zum Früh­jahr. Wöchent­lich wer­den pro Sen­ti­nel­pra­xis vier bis sechs Abstri­che aus den obe­ren Atem­we­gen von Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten, die an aku­ten Atem­wegs­in­fek­ten lei­den, zur Unter­su­chung auf vira­le Krank­heits­er­re­ger an das LGL geschickt.“

Ger­lach erläu­ter­te: „Zu unse­rer umfas­sen­den viro­lo­gi­schen Über­wa­chung zählt neben unse­rem Sen­ti­nel-Netz­werk das Ver­bund­pro­jekt Bay-VOC. Dar­in erfas­sen die baye­ri­schen Uni­ver­si­tä­ten zusam­men mit dem LGL die zir­ku­lie­ren­den Vari­an­ten von SARS-CoV‑2 mole­ku­lar­ge­ne­tisch. Zur Pan­de­mie­be­reit­schaft gehört auch der Aus­bau des Abwas­ser­mo­ni­to­rings auf SARS-CoV‑2, das wir aktu­ell an 30 Stand­or­ten in Bay­ern durch­füh­ren. Wir alle arbei­ten inten­siv an der Pan­de­mic Pre­pared­ness, im Zusam­men­wir­ken mit dem LGL, sei­nen hoch­spe­zia­li­sier­ten Labo­ren und den Ärz­tin­nen und Ärz­ten der Sentinelpraxen.“

Ger­lach und Weid­ner wür­dig­ten bei der Urkun­den­über­ga­be am LGL-Stand­ort in Ober­schleiß­heim aus jedem Regie­rungs­be­zirk jeweils eine All­ge­mein­arzt­pra­xis sowie eine Kin­der- und Jugend­arzt­pra­xis stell­ver­tre­tend für alle Sen­ti­nel­pra­xen aus dem jewei­li­gen Regie­rungs­be­zirk. Die­se hat­ten im Jahr 2022/23 unent­gelt­lich die mei­sten Unter­su­chungs­pro­ben an das LGL ein­ge­sandt. Zu der Ver­lei­hung kamen die Ärz­tin­nen und Ärz­te meist zusam­men mit einer Ver­tre­te­rin oder einem Ver­tre­ter ihrer medi­zi­ni­schen Fach­an­ge­stell­ten (MFA).

Aus­ge­zeich­net wur­den jeweils eine All­ge­mein- und eine Kin­der- und Jugend­arzt­pra­xis aus jedem Regierungsbezirk:

All­ge­mein­arzt­pra­xen:

Dres. med. Clau­dia und Stef­fen Hase­ke, Dr. med. Dani­el Buß­jä­ger, mit Son­ja Greif (MFA), Gemein­schafts­pra­xis Hase­ke, Mün­chen, Oberbayern

Dr. med. Cora Not­h­na­gel, Dr. Fran­zis­ka Hell­ger­mann mit Hei­di Greu­lich (MFA), Pra­xis Dr. med. Cora Not­h­na­gel, Straß­kir­chen, Niederbayern

Dr. med. Hei­di Glaß, Dr. med. Iris Meiß­ner, Haus­ärzt­li­che Gemein­schafts­pra­xis Dr. med. Hei­di Glaß & Dr. med. Iris Meiß­ner, Deu­er­ling, Oberpfalz

Dr. med. Ingo Rausch mit Hei­ke Rausch (Ange­stell­te in Pra­xis: Verwaltung/​Buchführung), Haus­arzt­pra­xis Dr. Rausch & Dr. Herold, Bayreuth,

Oberfranken

Oberfranken Dr. med. Nico­las Kahl mit Bar­ba­ra Kalt­schmid (MFA), Haus­arzt­pra­xis Dr. med. N. Kahl, Nürn­berg, Mittelfranken

Dr. med. Leo­no­re Jahn mit Nata­lie Kirch­ner (MFA), Pra­xis. Dr. med. Leo­no­re Jahn, Marolds­wei­sach, Unterfranken

Dr. med. Agnes Brink­mann mit Ingrid Fech (MFA), Haus­ärzt­li­che Gemein­schafts­pra­xis Dipl. Psych. Ger­da Lie­nert, , Dr. med. Agnes Brinkmann,

Wert­in­gen, Schwaben

Kin­der- und Jugendarztpraxen: