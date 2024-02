Für vie­le beginnt jetzt schon die Urlaubs­pla­nung für den Som­mer. Wer das Rei­se­ziel Däne­mark schätzt, kann sich mit einem drei­tei­li­gen Schnup­per­kurs der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth auf den näch­sten Urlaub­strip vor­be­rei­ten. Los geht‘s am Sams­tag, 9. März, um 9.30 Uhr, im RW21. Lust auf Spra­che und Kul­tur unse­rer „hyg­ge­li­gen“ Nach­barn im Nor­den? An drei Sams­ta­gen ler­nen die Teil­neh­men­den spie­le­risch ein­fa­che Dia­lo­ge für All­tags­si­tua­tio­nen. Sie beschäf­ti­gen sich mit grund­le­gen­den Struk­tu­ren der däni­schen Spra­che, üben das Aus­spre­chen und Ver­ste­hen und bekom­men Ein­blicke in das Land. Ein Kurs mit viel Mög­lich­keit zum Trai­ning und selb­stän­di­gen Ver­tie­fen des Gelern­ten. Wei­te­re Ter­mi­ne sind am 13. April und 4. Mai.

Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist bis Don­ners­tag, 29. Febru­ar, unter www​.vhs​-bay​reuth​.de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 50703840 möglich.