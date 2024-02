Nach fast 17-jäh­ri­ger Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Nai­la wird Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Klaus Bern­hardt in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Zum 1. März über­nimmt Poli­zei­haupt­kom­mis­sa­rin Ant­je Düt­horn das Amt der Dienststellenleiterin.

Nach über 39 Jah­ren bei der Baye­ri­schen Poli­zei ver­ab­schie­de­te am Diens­tag, 20. Febru­ar, der ober­frän­ki­sche Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent, Armin Schmel­zer, den Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Nai­la, Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Klaus Bern­hardt, in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand. Ab 1. März über­nimmt die 48-jäh­ri­ge Poli­zei­haupt­kom­mis­sa­rin Ant­je Düt­horn die Geschicke der Poli­zei­in­spek­ti­on Naila.

Klaus Bern­hardt verabschiedet

Der 61-jäh­ri­ge Erste Poli­zei­haupt­kom­mis­sar schloss sei­ne Aus­bil­dung im dama­li­gen mitt­le­ren Dienst im Jahr 1981 erfolg­reich ab, nach­dem er bereits Dienst­er­fah­rung beim Bun­des­grenz­schutz gesam­melt hat­te. Nach­fol­gend lei­ste­te er bei den Grenz­po­li­zei­sta­tio­nen Kie­fers­fel­den Auto­bahn und Töpen Dienst. Anschlie­ßend kehr­te er wie­der in sei­ne Hei­mat nach Ober­fran­ken zur Poli­zei­in­spek­ti­on Hof a.d.Saale zurück und absol­vier­te erfolg­reich wäh­rend­des­sen sein Stu­di­um zum geho­be­nen Dienst im Jahr 1995.

Erste Füh­rungs­qua­li­tä­ten bewies er als Sach­be­ar­bei­ter Ver­kehr in der Ein­satz­zen­tra­le. Anschlie­ßend ver­schlug es ihn kurz­zei­tig nach Bam­berg, bevor er zwei Jah­re spä­ter für ein paar Mona­te sein Füh­rungs­ge­schick bei der Poli­zei­di­rek­ti­on Bay­reuth als Lei­ter des Direk­ti­ons­bü­ros unter Beweis stell­te. Zurück bei der Poli­zei­di­rek­ti­on Hof ab dem Jahr 2001 kam wohl einer der größ­ten und schwie­rig­sten Fäl­le in sei­ner poli­zei­li­chen Lauf­bahn: der Ver­miss­ten­fall Peg­gy. Klaus Bern­hardt war damals als Pres­se­spre­cher das Sprach­rohr der Poli­zei für die Öffentlichkeit.

Nach­dem er als Lei­ter des Ein­satz­zu­ges und stell­ver­tre­ten­der Dienst­stel­len­lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Wun­sie­del wei­te­re Füh­rungs­er­fah­rung gesam­melt hat­te, trat der Erste Poli­zei­haupt­kom­mis­sar im Jahr 2007 sei­ne letz­te Sta­ti­on an und über­nahm die Dienst­stel­len­lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Nai­la für stol­ze 17 Jahre.

Nach einer auf­re­gen­den, aber auch anspruchs­vol­len Zeit darf er sich nun auf den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand freuen.

Ant­je Düt­horn über­nimmt das Amt der Dienststellenleiterin

Die Geschicke der Poli­zei­in­spek­ti­on Nai­la lei­tet zum 1. März, mit einem gro­ßen Erfah­rungs­schatz bei der Kri­mi­nal- und Schutz­po­li­zei, Poli­zei­haupt­kom­mis­sa­rin Ant­je Düt­horn. Nach dem Direkt­ein­stieg in den geho­be­nen Poli­zei­voll­zugs­dienst im Jahr 1995 führ­te sie ihr beruf­li­cher Weg zunächst zur Poli­zei­in­spek­ti­on Nürn­berg-Süd und anschlie­ßend ins­ge­samt 13 Jah­re zur Kri­mi­nal­po­li­zei. In die­ser Zeit erfolg­te ihre Ver­set­zung zur ober­frän­ki­schen Poli­zei. Im Jahr 2013 kehr­te die drei­fa­che Mut­ter in den uni­for­mier­ten Poli­zei­dienst zurück und über­nahm die Lei­tung einer Dienst­grup­pe im Schicht­dienst, zunächst in Kro­nach, dann bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach. Nach vier­jäh­ri­ger Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Lud­wigs­stadt tritt sie zum 1. März 2024 die Nach­fol­ge von Klaus Bern­hardt an der Spit­ze der Poli­zei­in­spek­ti­on Nai­la an.

Der Ein­la­dung zum Amts­wech­sel waren zahl­rei­che Ehren­gä­ste sowie Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen nach Nai­la gefolgt. Poli­zei­vi­ze­prä­si­dent Armin Schmel­zer wünsch­te der neu­en Dienst­stel­len­lei­te­rin alles Gute und viel Erfolg für ihre neue Posi­ti­on und die kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen als Che­fin der Poli­zei­in­spek­ti­on Naila.