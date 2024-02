Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Klein­kind lenkt Fah­re­rin ab – Unfall mit Sachschaden

Coburg. Am Diens­tag­mor­gen lenk­te ein im Auto mit­fah­ren­des Klein­kind eine 29-Jäh­ri­ge beim Abbie­gen ab. Die­se fuhr gegen die Mau­er eines Anwesens.

Die Cobur­ge­rin war am Diens­tag um 9 Uhr mit ihrem VW in der Creid­lit­zer Stra­ße unter­wegs und woll­te nach rechts in den Ren­ner­weg abbie­gen. Auf­grund ihres schrei­en­den Kin­des im Fahr­zeug war die Frau kurz abge­lenkt, geriet beim Rechts­ab­bie­gen nach links und tou­chier­te eine Mau­er. Das Bau­werk blieb unbe­schä­digt. Aller­dings ent­stand am Fahr­zeug der Frau ein Sach­scha­den in Höhe von 3.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf. Die Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unverletzt.

Auto­fah­rer über­sieht Fuß­gän­ger – eine Leichtverletzte

Coburg. Beim Abbie­gen in der Cobur­ger Innen­stadt über­sah am Diens­tag­mor­gen ein 43-Jäh­ri­ger eine 63-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin. Beim Zusam­men­stoß zwi­schen Fahr­zeug und Fuß­gän­ge­rin ver­letz­te die­se sich leicht.

Am Diens­tag um 06:50 Uhr über­sah der Kia-Fah­rer beim Abbie­gen von der Schüt­zen­stra­ße in die Bam­ber­ger Stra­ße die Fuß­gän­ge­rin, die bei Grün­licht der Fuß­gän­ger­am­pel die Bam­ber­ger Stra­ße auf der Fuß­gän­ger­furt über­quer­te. Das Auto traf die Frau fron­tal. Die­se stürz­te zu Boden und zog sich eine Kopf­platz­wun­de zu. Die Fuß­gän­ge­rin wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht, wo die­se in der Not­auf­nah­me ärzt­lich ver­sorgt wur­de. Am Fahr­zeug ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den in Höhe eines mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trags. Gegen den 43-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

B4 – Stadt­ge­biet Coburg

Coburg – Ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer hat in den Abend­stun­den des 20.02.2024 auf der B4 im Stadt­ge­biet Coburg einen Biber über­fah­ren und das unter Arten­schutz ste­hen­de Tier dadurch getö­tet. Da sich der Unfall­ver­ur­sa­cher in der Fol­ge nicht wei­ter um den Vor­fall küm­mer­te und sei­ne Fahrt offen­sicht­lich fort­setz­te, blieb das ver­en­de­te Tier auf der Fahr­bahn der B4 auf Höhe der Was­ser­gas­se lie­gen, was dazu führ­te, dass eine wei­te­re Auto­fah­re­rin gegen 22.45 Uhr über den Kada­ver fuhr und sich dabei ihren Pkw im Bereich der Fahr­zeug­front beschädigte.

Die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg hat auf­grund diver­ser Ver­stö­ße ent­spre­chen­de Ermitt­lun­gen ein­ge­lei­tet. Mög­li­che Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter 09561/645–0 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rausch­gift in der Tasche

Kro­nach: Am Diens­tag­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Kro­nach Ver­kehrs­kon­trol­len im Stadt­teil Neu­ses durch. Etwa gegen 21:45 Uhr fuhr ein Rad­fah­rer ohne Licht auf die Kon­troll­stel­le zu und wur­de des­halb ange­hal­ten und ange­spro­chen. Einem der Strei­fen­be­am­ten fiel sofort auf, dass der 41-jäh­ri­ge Rad­fah­rer nach Mari­hua­na roch. Auf die Nach­fra­ge, ob er Betäu­bungs­mit­tel mit sich füh­ren wür­de, ant­wor­te­te der Mann mit „ja“ und hän­dig­te bereit­wil­lig etwa 3,5 Gramm aus. Das Rausch­mit­tel wur­de sicher­ge­stellt. Der Fahr­rad­fah­rer durf­te nach erle­dig­ter Sach­ver­halts­auf­nah­me sei­ne Fahrt fort­set­zen. Gegen ihn wird wegen Ver­sto­ßes nach dem BtmG ermittelt.

Ver­packung war leer

Stein­wie­sen: Eine Frau aus dem Gemein­de­be­reich erstat­te­te die­se Woche bei der Poli­zei Kro­nach Straf­an­zei­ge wegen Betrugs. Die Dame hat­te kürz­lich über einen Online-Händ­ler einen Intel Core Pro­zes­sor im Wert von über 600,- Euro gekauft und sich wenig spä­ter über den Erhalt ihres Päck­chens freu­en kön­nen. Beim Aus­packen der Ware kam dann die böse Über­ra­schung. Anstatt des erwar­te­ten Com­pu­ter­teils befand sich in dem Paket nur eine lee­re Verpackung.

Tor­net­ze zerschnitten

Stock­heim: Unbe­kann­te Van­da­len such­ten in der Zeit vom Novem­ber 2023 bis jetzt das Sport­ge­län­de des SV Reit­sch heim und trie­ben dort ihr Unwe­sen. Es wur­den die Tor­netz­te der Klein­feld­tore auf dem Aus­weich­platz zer­schnit­ten und beschä­digt. Der Scha­den liegt bei etwa 100,- Euro. Wei­ter­hin wur­de meh­re­re Ver­kehrs­leit­pfo­sten und Ver­kehrs­schil­der vor Ort auf­ge­fun­den, die ver­mut­lich der der­zei­ti­gen Bau­stel­le zuzu­ord­nen sein dürften.

Ampel­mast beschädigt

Kro­nach: An der Kreu­zung Stöhrstraße/​Kreuz­berg­stra­ße wur­de inner­halb der letz­ten Woche ein Ampel­mast beschä­digt. Laut Spu­ren­si­tua­ti­on dürf­te ein unbe­kann­tes Fahr­zeug beim Abbie­gen den Mast gestreift und ver­bo­gen haben. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ein­ge­schla­ge­ne Kfz-Fensterscheibe

Neu­dros­sen­feld – Der Geschä­dig­te stell­te am Diens­tag gegen 9 Uhr sein Fahr­zeug auf dem Pend­ler­park­platz in Unter­brück­lein ab. Als er zurück kam muss­te er fest­stel­len, dass sei­ne rech­te hin­te­re Fen­ster­schei­be sei­nes roten Che­vro­let ein­ge­schla­gen wur­de. Im Fahr­zeug befan­den sich meh­re­re Wert­ge­gen­stän­de, wie ein Fern­glas, ein Nacht­sicht­ge­rät und diver­se Werk­zeu­ge, die aber nicht mit­ge­nom­men wor­den waren. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300,– Euro. Wer Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzten.

Ver­kehrs­un­fall mit hohem Sachschaden

Kulm­bach – Am Diens­tag kurz vor 18 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall im Kreu­zungs­be­reich Kro­na­cher Stra­ße, Rich­tung Schwe­den­steg. Hier­bei über­sah der Ver­ur­sa­cher den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw der von Rich­tung Sut­te kam. Es kam zum Zusam­men­stoß, bei dem ein Sach­scha­den von 20.000,– Euro ent­stand. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Zeu­gen des Vor­falls, ins­be­son­de­re die Auto­fah­rer, die eben­falls Kro­na­cher Stra­ße links zum Schwe­den­steg abbie­gen woll­ten, wer­den gebe­ten, sich unter 09221 / 609–0 bei der Poli­zei zu melden.