Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

In leer­ste­hen­des Haus eingedrungen

Eine unbe­kann­te Per­son ver­schaff­te sich unbe­rech­tigt Zutritt zu einem Ein­fa­mi­li­en­haus in Erlan­gen ‑Dechs­endorf und durch­wühl­te dort meh­re­re Schränke.

Am Nach­mit­tag des ver­gan­ge­nen Mon­tags, 19.02.2024, bemerk­te der Eigen­tü­mer des aktu­ell leer­ste­hen­den Ein­fa­mi­li­en­hau­ses in der Brühl, dass sich ein unbe­kann­ter Täter über ein Fen­ster Zutritt zum Anwe­sen ver­schafft haben muss. Im Haus wur­den schließ­lich zahl­rei­che Schrän­ke und Schub­la­den geöff­net. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt wur­den aller­dings nur Gegen­stän­de von gerin­gem Wert ent­wen­det. Auf­grund des bereits län­ger andau­ern­den Leer­stan­des des Hau­ses, kann der Tat­zeit­raum nicht exakt ein­ge­grenzt werden.

Teu­res E‑Bike gestohlen

Im Zeit­raum zwi­schen Mon­tag, 19.02.2024, 21:30 Uhr und Diens­tag, 20.02.2024, 10:00 Uhr ent­wen­de­te ein Fahr­rad­dieb in Erlan­gen ein hoch­wer­ti­ges E‑Bike.

Der Besit­zer hat­te sein Fahr­rad im genann­ten Zeit­raum vor sei­nem Wohn­an­we­sen in der Erlan­ger Schön­feld­stra­ße abge­stellt. Das blaue Moun­tain­bike der Mar­ke BBF war dort, mit­tels Ket­ten­schloss gesi­chert, am Fahr­rad­stell­platz abge­stellt. Der Dieb durch­trenn­te das Schloss und ent­fern­te sich im Anschluss mit dem Fahr­rad, das einen Wert von ca. 3800 Euro besitzt.

In bei­den Fäl­len lie­gen bis­lang kei­ner­lei Täter­hin­wei­se vor, wes­halb mög­li­che Zeu­gen gebe­ten wer­den, sich unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–114 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Mit­ar­bei­ter belei­digt – Zeu­gen gesucht

Herolds­berg – Am Mon­tag, den 19.02.2024, gegen 18:30 Uhr, wur­de ein Mit­ar­bei­ter des Super­mark­tes der Fa. Aldi von einem bis­lang unbe­kann­ten männ­li­chen Kun­den belei­digt und ver­bal bedroht. Zur Tat­zeit hiel­ten sich vie­le Kun­den in den Geschäfts­räu­men des Super­mark­tes auf. Zeu­gen, die die­se Situa­ti­on wahr­neh­men konn­ten und sach­dien­li­che Anga­ben zur Sache machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen- Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Dieb­stäh­le im Freizeitbad

Hezo­gen­au­rach – Am Diens­tag den 20.02.2024 kam es in den Mit­tags­stun­den zu meh­re­ren Dieb­stäh­len aus Spin­den des Frei­zeit­ba­des Atlan­tis. Auf­bruch­spu­ren konn­ten an den Spin­den nicht fest­ge­stellt wer­den. Wie es dem unbe­kann­ten Täter gelang, die Spin­de zu öff­nen, ist bis­her nicht bekannt. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach unter 09132/7809–0 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -