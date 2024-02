Koope­ra­ti­on mit iSo – inno­va­ti­ve Sozialarbeit

Die Gemein­de Mem­mels­dorf macht einen bedeu­ten­den Schritt in Rich­tung För­de­rung der Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­ar­beit. Nach einem ein­stim­mi­gen Beschluss des Gemein­de­rats Ende letz­ten Jah­res, die Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­ar­beit zu ver­stär­ken, ist es nun an der Zeit, die­sen Ent­schluss in die Tat umzusetzen.

In enger Zusam­men­ar­beit mit dem über­re­gio­na­len Jugend­hil­fe­trä­ger iSo – inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit wird die Gemein­de Mem­mels­dorf die Schwer­punkt­the­men Begeg­nung der Gene­ra­tio­nen, Bür­ger­be­tei­li­gung und Fami­li­en­freund­lich­keit ver­stärkt in den Fokus rücken. Durch ziel­grup­pen­spe­zi­fi­sche Ange­bo­te soll die Ver­bin­dung zwi­schen den Gene­ra­tio­nen geför­dert und das Gemein­we­sen nach­hal­tig gestärkt werden.

Als stra­te­gi­sche Maß­nah­me wird eine inhalt­li­che Klam­mer um die Gemein­we­sen­pro­jek­te Mit­ten­drin Horst-Bie­ger-Begeg­nungs­stät­te und JAM – offe­ne Jugend­ar­beit im Land­kreis Bam­berg gesetzt, um das The­ma Fami­li­en noch stär­ker im Gemein­we­sen zu betonen.

Am 09. Febru­ar 2024 um 10:00 Uhr besie­gel­ten die Gemein­de Mem­mels­dorf und der Jugend­hil­fe­trä­ger iSo – inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Mem­mels­dorf die­se weg­wei­sen­de Schwerpunktsetzung.

Bür­ger­mei­ster Gerd Schnei­der äußer­te sich dazu wie folgt: „Es ist mir schon seit vie­len Jah­ren ein ech­tes Her­zens­an­lie­gen, dass Fami­li­en und ihre Lebens­la­gen in sozia­len Ange­bo­ten der Gemein­de bedacht und berück­sich­tigt wer­den. Mit JAM und dem Mit­ten­drin haben wir zwei Pro­jek­te, die dafür schon in der Ver­gan­gen­heit gesorgt haben. Mit der neu­en Ver­ein­ba­rung für eine ‚Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­ar­beit‘ in Mem­mels­dorf schaf­fen wir nun auch den offi­zi­el­len Rah­men, neben Senio­ren, Kin­dern und Jugend­li­chen zukünf­tig alle Gene­ra­tio­nen abzu­bil­den und ent­spre­chend auf allen Ebe­nen zu berücksichtigen.“

Mat­thi­as Gens­ner, Geschäfts­füh­rer iSo e.V., füg­te hin­zu: „Das Wir­ken im Gemein­we­sen ist zen­tra­ler Bestand­teil unse­res Selbst­ver­ständ­nis­ses als Ver­ein. Inso­fern freu­en wir uns, mit der Gemein­de Mem­mels­dorf einen Auf­trag­ge­ber und Part­ner zu haben, der hier mit uns gemein­sam einen kon­se­quen­ten näch­sten Schritt geht.“

Die Ver­ein­ba­rung zwi­schen den bei­den Koope­ra­ti­ons­part­nern mar­kiert einen Mei­len­stein für die För­de­rung der Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­ar­beit und die Stär­kung des Gemein­we­sens in Mem­mels­dorf und der umlie­gen­den Regi­on. Bürger:innen dür­fen sich bereits auf Ange­bo­te in den kom­men­den Wochen freu­en, denn das Mit­ten­drin fei­ert sein 10-jäh­ri­ges Jubiläum.