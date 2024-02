MEM­MELS­DORF / LICH­TEN­EI­CHE, LKR. BAM­BERG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kam es zu einer sexu­el­len Belä­sti­gung einer Fünf­jäh­ri­gen in Lich­ten­ei­che. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nach dem unbe­kann­ten Täter und bit­tet um Zeugenhinweise.

Am Sonn­tag­nach­mit­tag, gegen 17 Uhr, lief ein fünf­jäh­ri­ges Mäd­chen in Lich­ten­ei­che von einem Kin­der­spiel­platz nach Hau­se. Der Spiel­platz liegt hin­ter einem Hoch­haus an der Gabe­lung Gun­dels­hei­mer Stra­ße / Schlesienstraße.

Par­al­lel zwi­schen die­sen bei­den Stra­ßen ver­läuft ein Fuß­weg. Auf die­sem war das Mäd­chen unter­wegs und begeg­ne­te einem Unbe­kann­ten. Der Mann öff­ne­te sei­ne Hose, zeig­te dem Kind sein nack­tes Geschlechts­teil und mach­te sexu­el­le Bemer­kun­gen. Das Kind lief davon und der Unbe­kann­te ver­schwand in Rich­tung Schlesienstraße.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise:

Wer hat am Sonn­tag­nach­mit­tag in Lich­ten­ei­che einen Mann mit oran­ger Jacke und blau­er Jeans­ho­se gese­hen? Auch ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge sind für die Ermitt­ler von Bedeu­tung. Zeu­gen mel­den sich bit­te bei der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.