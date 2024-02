Am Diens­tag, den 12. März 2024 um 18:30 Uhr, trifft sich das Netz­werk f.i.t. bei der Time­Line Con­sul­ting GmbH & Co. KG im Medi­cal Val­ley Cen­ter Forch­heim. Die Teil­neh­mer dür­fen hin­ter die Kulis­sen eines ganz­heit­li­chen ERP-Systems für alle Unter­neh­mens­be­rei­che, wel­ches sogar als ERP-System des Jah­res 2023 in der Kate­go­rie Fer­ti­gung aus­ge­zeich­net wur­de und einen Son­der­preis für Kun­den­zu­frie­den­heit erhielt, blicken.

Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und auch offen für Gäste. Eine Anmel­dung ist über die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Forch­heim (Tel. 09191/86–1021 oder E‑Mail: wifoe@​lra-​fo.​de) bis spä­te­stens Frei­tag, 8. März 2024, erforderlich.

f.i.t. – Forch­hei­mer Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie – ist ein Zusam­men­schluss von ITUn­ter­neh­men aus der Regi­on Forch­heim. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Kom­pe­tenz­netz­werk f.i.t. fin­den Sie unter www​.forch​heim​-it​.de.