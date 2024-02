Fünf Tage vol­les Programm

Vom 21. bis 25. Febru­ar weckt die Frei­zeit Mes­se 2024 in der Mes­se Nürn­berg Früh­lings­ge­füh­le und inspi­riert für Rei­se und Frei­zeit. Bis ein­schließ­lich Sonn­tag prä­sen­tie­ren rund 450 Aus­stel­ler in sechs Hal­len Ange­bo­te rund um die The­men Cara­va­ning, Tou­ri­stik, Gar­ten, Out­door und Sport.

Bay­erns Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber hat die Frei­zeit Mes­se am Mitt­woch fei­er­lich eröff­net und damit den Start­schuss für den frän­ki­schen Früh­ling gege­ben. „In Bay­ern lebt es sich her­vor­ra­gend. In Bay­ern lässt sich auch gut die Frei­zeit ver­brin­gen und Urlaub machen. Fran­ken liegt als Frei­zeit-Regi­on dabei auf Platz 2 in Bay­ern. Die Frei­zeit Mes­se Nürn­berg als Nord­bay­erns größ­te Mes­se ihrer Art ist dafür ein erst­klas­si­ges Schau­fen­ster nach Fran­ken und in die Welt. Die Frei­zeit Mes­se Nürn­berg macht gro­ße Lust auf Rei­sen, Frei­zeit und Aben­teu­er. Und wer sei­nen Urlaub lie­ber zu Hau­se ver­bringt, holt sich auf der Mes­se Tipps für Gar­ten und Frei­zeit“, so Thor­sten Glau­ber, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Umwelt und Verbraucherschutz.

Cara­va­ning, Tou­ri­stik, Out­door und Garten

Der Cara­van­und Rei­se­mo­bil-Salon ist der größ­te Ange­bots­be­reich, in die­sem Jahr mit rund 300 Fahr­zeu­gen von 60 ver­schie­de­nen Mar­ken. Neben regio­na­len Tou­ri­stik-Insti­tu­tio­nen, die die Schön­heit der Hei­mat in den Mit­tel­punkt stel­len, gibt es Inspi­ra­tio­nen und Ange­bo­te für die näch­ste Rei­se – von nah bis fern. Regio­na­le GaLa­Bau-Betrie­be zei­gen Gar­ten­trends und eröff­nen die Gar­ten­sai­son, dazu gibt es Pro­duk­te und Ange­bo­te für den Aus- und Umbau von Gar­ten und Haus. Zur Vor­be­rei­tung auf die Fahr­rad-Sai­son prä­sen­tiert die Frei­zeit Mes­se die neue­sten Model­le sowie Aus­rü­stung und Equip­ment für Sport und Freizeit.

invi­va – alles was das Leben bewegt

Die invi­va, die Aktiv­mes­se für alles, was das Leben bewegt, beglei­tet die Frei­zeit Mes­se an allen Tagen. Rund 50 Aus­stel­ler zei­gen, wie man sei­ne Frei­zeit selbst­be­stimmt und aktiv gestal­ten und ehren­amt­lich tätig wer­den kann. Die The­men Well­ness, Gesund­heit und Wohl­be­fin­den ste­hen bei der invi­va im Mittelpunkt.

Im Forum von Gesund​heit​-Regio​nal​.de ste­hen ver­schie­de­ne The­men im Pro­gramm: Die Johan­ni­ter infor­mie­ren rund um ein selbst­be­stimm­tes, akti­ves und siche­res Leben im eige­nen Zuhau­se. Dem gegen­über wer­den auch Kon­zep­te für betreu­tes Woh­nen vorgestellt.

Dar­über hin­aus geht es um Gesund­heits­the­men, wie Blut­hoch­druck oder um Umwelt­ein­flüs­se, die das Wohl­be­fin­den beein­flus­sen kön­nen. Für Besu­cher ist die Teil­nah­me im Forum kosten­los und ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung möglich.

Das Maga­zin „sechs + sech­zig“ bringt ein abwechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm auf die Mes­se und wid­met sich den Generationenfragen.

Am Mitt­woch ist „Schätz-Tag“: Die Exper­tin­nen Ker­stin und Kath­rin Weid­ler beur­tei­len aus­ge­wähl­te Rari­tä­ten und geben Aus­kunft zu deren Wert. Erst­mals dabei ist der Musik­ex­per­te und Kon­zert-Mana­ger Peter Hara­sim, der sich im Gespräch mit dem NN-Chef­pu­bli­zi­sten Alex­an­der Jung­kunz über den Wert von alten Lang­spiel­plat­ten vor allem aus dem Bereich Pop und Rock unter­hal­ten wird. Auch ein Comic-Fach­mann kommt zu Wort und die Kunst­hi­sto­ri­ke­rin und Auk­tio­na­to­rin Eva Fran­ke steht für Fra­gen zur Verfügung.

Die Frei­zeit Mes­se fin­det bis ein­schließ­lich Sonn­tag, 25. Febru­ar, in der Mes­se Nürn­berg statt. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Tickets unter www​.frei​zeit​mes​se​.de