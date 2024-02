Elt­mann reist zum baye­ri­schen Der­by nach Grafing

Nach dem sen­sa­tio­nel­len Heim­erfolg gegen den Mei­ster­schafts­fa­vo­ri­ten aus Rot­ten­burg und einem spiel­frei­en Wochen­en­de trifft der VC Elt­mann am kom­men­den Sams­tag auf den Auf­stei­ger aus Gra­fing. Das baye­ri­sche Der­by in der Zwei­ten Vol­ley­ball Bun­des­li­ga gehört inzwi­schen zu einem der Klas­si­ker in Deutsch­lands zweit­höch­ster Spiel­klas­se und bot den Zuschau­ern in der Ver­gan­gen­heit stets span­nen­de Duel­le auf Augen­hö­he. Auch wenn der VCE den TSV letz­te Sai­son noch auf Distanz hal­ten konn­te und auch das Hin­spiel klar für sich ent­schied, weiß man, dass es gera­de in Gra­fing nie ein­fach ist. „Gra­fing ist eine sehr heim­star­ke Mann­schaft und kann vor den eige­nen Fans jeden Geg­ner ärgern. Die wer­den uns das Leben wie immer schwer machen und alles dar­an­set­zen, nicht zwei­mal in einer Sai­son gegen uns zu ver­lie­ren.“, so Kapi­tän Johan­nes Engel.

Wäh­rend die Vol­ley­bal­ler aus Elt­mann etwas Kraft tan­ken und ihr spiel­frei­es Wochen­en­de genie­ßen konn­ten, war das Team um Trai­ner Rotz am ver­gan­ge­nem Wochen­en­de im Nach­hol­spiel gegen Dres­den gefor­dert und muss­te sich dabei mit 1:3 geschla­gen geben. Somit über­hol­te Dres­den den TSV in der Tabel­le, sodass der TSV vor­über­ge­hend auf den zehn­ten Tabel­len­platz rutsch­te. Auch wenn der TSV somit nur noch einen Platz von der Abstiegs­rän­gen ent­fernt ist, ist der Abstand zum Tabel­len­elf­ten wohl zu groß, als dass die Gra­fin­ger noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben könn­ten. Mit 23 Punk­ten aus 17 Spie­len liegt der kom­men­de Geg­ner des VCE somit zwar weit hin­ter dem Auf­stei­ger aus Elt­mann, will den Anschluss zur obe­ren Tabel­len­hälf­te jedoch mit Sicher­heit auf kei­nen Fall ver­lie­ren. Blickt man auf die Tabel­le liegt der TSV zum Bei­spiel nur vier Punk­te hin­ter dem SV Schwaig, der zudem bereits ein Spiel mehr auf dem Kon­to hat und Platz 6 ist somit in greif­ba­rer Nähe. „Nach unten sieht es für die Jungs wohl ganz gut aus und sie kön­nen recht befreit auf­spie­len und vol­les Risi­ko gehen. Gera­de im Auf­schlag kön­nen die Gra­fin­ger uns vor erheb­li­che Pro­ble­me stel­len, wenn sie einen guten Tag erwi­schen und wir wer­den uns die Woche gezielt auf die har­ten Sprung­auf­schlä­ge ein­stel­len.“, warnt Coach Kranz vor dem auf­schlag­star­ken Gegner.

Beim VC Elt­mann will man die gute Aus­gangs­po­si­ti­on, die man sich im Lau­fe der Sai­son erar­bei­tet hat, natür­lich behaup­ten und alles geben und da wei­ter machen, wo man gegen Rot­ten­burg auf­ge­hört hat. Gera­de im letz­ten Satz zeig­te der Auf­stei­ger aus Unter­fran­ken sei­ne gan­ze Stär­ke und domi­nier­te die Par­tie qua­si nach Belie­ben. Eine sehens­wer­te Trai­nings­be­tei­li­gung, har­ter Ein­satz und eine groß­ar­ti­ge Stim­mung inner­halb der Mann­schaft sind laut Mana­ger Resch­ke momen­tan der Schlüs­sel zum Erfolg. „Ich kann mich nur wie­der­ho­len aber inner­halb der Mann­schaft stimmt es momen­tan ein­fach. Jeder ist bereit die Extramei­le zu gehen und auch mal die eine oder ande­re Wie­der­ho­lung mehr zu absol­vie­ren. Wenn ich mir anschaue, wie vie­le Leu­te wir jeden Frei­tag in die Hal­le bekom­men, um am Ende einer har­ten Woche noch­mal an den Klei­nig­kei­ten zu arbei­ten, bin ich schon wirk­lich sehr stolz auf die Jungs.“, so der Vor­stand stolz über den Cha­rak­ter sei­ner Mannschaft.

Trotz all der Eupho­rie will man in Unter­fran­ken jedoch nichts von einer kla­ren Favo­ri­ten­rol­le hören. Ins­be­son­de­re in Gra­fing tat man sich dafür zu oft zu schwer und weiß nur zu gut, was einen erwar­tet. „Die Anfahrt im Win­ter kann oft ziem­lich beschwer­lich sein und wir wer­den auch bei der Rei­se­pla­nung alle Even­tua­li­tä­ten berück­sich­ti­gen. Ver­gleicht man dann noch unse­re Heim­stät­te mit der Hal­le in Gra­fing, merkt man recht schnell, dass es im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes eine düste­re Ange­le­gen­heit wer­den kann.“, spielt Kapi­tän Engel dabei auf die Licht­ver­hält­nis­se in der Jahn­sport­hal­le an. „Das war die letz­ten Jah­re schon so und wird sich auch die­ses Jahr nicht geän­dert haben und wir wis­sen, dass es eben so ist.“, so Engel weiter.

Ob der VC Elt­mann sei­ne star­ke Form am Wochen­en­de bestä­ti­gen kann, wird sich am Sams­tag bereits um 19:00 Uhr in der Gra­fin­ger Jahn­sport­hal­le zei­gen. Für die Fans, die das Team nicht vor Ort unter­stüt­zen kön­nen, wird die Par­tie wie immer live von Sport­deutsch­land im Inter­net übertragen.