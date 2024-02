VHS-Kurs zeigt Fol­gen und Anpas­sungs­mög­lich­kei­ten auf

Die Kli­ma­kri­se ist längst auch vor unse­rer Haus­tür ange­kom­men. Vie­le Men­schen in über­flu­te­ten Regio­nen Deutsch­lands haben dies die letz­ten Jah­re ver­stärkt erle­ben müs­sen. Häu­fi­ge­re Stark­re­gen­er­eig­nis­se, Dür­ren oder Dau­er­re­gen und immer mehr Hit­ze­ta­ge gehö­ren lei­der mitt­ler­wei­le zum All­tag. Aber wie kann sich Coburg Stadt und Land gegen die Fol­gen der Kli­ma­kri­se wapp­nen? Wie vor der Haus­tür Kli­ma­schutz­maß­nah­men umset­zen? Wis­sen dazu ver­mit­telt der Volks­hoch­schul­kurs „kli­ma­fit“. Hier kön­nen sich Bür­ger ab April wei­ter­bil­den, um unse­re Regi­on gemein­sam kli­ma­freund­li­cher zu gestal­ten. Der Kurs ist eine Koope­ra­ti­on von WWF, dem Hel­molz –Ver­bund und der Uni­ver­si­tät Ham­burg und wird in Coburg von der vhs Coburg, dem Land­kreis Coburg und der Stadt Coburg durchgeführt.

„Um die Her­aus­for­de­run­gen der Kli­ma­kri­se wirk­sam anzu­ge­hen, ist eine star­ke Gemein­schaft enga­gier­ter Bür­ge­rin­nen und Bür­ger uner­läss­lich“, betont Nad­ja Kuli­k­o­wa, Pro­jekt­lei­te­rin beim WWF. „Der Kurs ‚kli­ma­fit‘ ver­mit­telt fun­dier­te wis­sen­schaft­li­che Grund­la­gen und eta­bliert Netz­wer­ke, die sich aktiv für den loka­len Kli­ma­schutz ein­set­zen. Sie die­nen als Vor­bil­der und moti­vie­ren ande­re dazu, sich eben­falls einzubringen.“

Das Jahr 2023 war das welt­weit wärm­ste Jahr seit Mess­be­ginn 1881 und lag 1,4 Grad Cel­si­us über dem vor­in­du­stri­el­len Niveau. In Deutsch­land lag die Jah­res­mit­tel­tem­pe­ra­tur sogar 2,4 Grad Cel­si­us über dem Wert der inter­na­tio­nal gül­ti­gen Refe­renz­pe­ri­ode. „Wir befin­den uns aktu­ell auf einem Erwär­mungs­pfad von bis zu drei Grad Cel­si­us bis zum Ende des Jahr­hun­derts. Dies abzu­wen­den und die Fol­gen für Mensch und Natur beherrsch­bar zu hal­ten, ist die größ­te Her­aus­for­de­rung der kom­men­den Jah­re“, sagt Dr. Rena­te Treff­ei­sen, Kli­ma­wis­sen­schaft­le­rin und Pro­jekt­lei­te­rin für den REKLIM-Forschungsverbund.

An sechs Kurs­aben­den – vier in Prä­senz und zwei online – erfah­ren Inter­es­sier­te mehr über das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt und des Land­krei­ses Coburg und wie sie sich dar­an betei­li­gen kön­nen. Sie ler­nen die Ursa­chen der Kli­ma­kri­se von der glo­ba­len über die regio­na­le hin bis zur loka­len Ebe­ne ken­nen und auch, was sie in ihrem Umfeld dage­gen tun kön­nen. Dabei haben die Kurs­teil­neh­men­den die Mög­lich­keit, sich mit füh­ren­den Kli­ma­wis­sen­schaft­lern und Kli­ma­wis­sen­schaft­le­rin­nen, regio­na­len und loka­len Exper­ten und Exper­tin­nen sowie Initia­ti­ven aus­zu­tau­schen. Am 5. Kurs­abend kön­nen die Teil­neh­men­den mit dem Exper­ten Wolf­gang Aichin­ger, Pro­jekt­lei­ter Städ­ti­sche Mobi­li­tät der Ango­ra Ver­kehrs­wen­de in den Aus­tausch treten.

Exkur­si­on am 4. Kurs­abend: Land- und Forst­wirt­schaft in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels (Cal­len­ber­ger Forst) am 15. Mai

Am 15. Mai laden wir zu einem infor­ma­ti­ven Spa­zier­gang durch den hei­mi­schen Wald und den Gärt­ner­hof Cal­len­berg. Bei die­ser Füh­rung erläu­tert Forst­mann Wolf­gang Weiß vom Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten Coburg den Zusam­men­hang zwi­schen Wald und Kli­ma. Wel­che Baum­ar­ten haben Zukunft und wel­che nicht? Nach der Wald­füh­rung geht es auf den Gärt­ner­hof Cal­len­berg zu Diet­rich Pax. Pax, der selbst 28 Jah­re als Deme­ter-Vor­stand tätig war, gibt beim Hof­rund­gang Ein­blicke in die bio­lo­gisch-dyna­mi­sche Land­wirt­schaft. Die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer erfah­ren außer­dem, wie gesun­de, lebens­för­dern­de Ernäh­rung im Ein­klang mit dem Kli­ma­schutz funktioniert.

Der Fort­bil­dungs­kurs rich­tet sich an alle die­je­ni­gen, die den Kli­ma­schutz vor­an­brin­gen wol­len. Damit begin­nen die Teil­neh­men­den bereits im Kurs: Die „klimafit“-Challenge zeigt, wie sie CO2-Emis­sio­nen durch all­täg­li­che Ver­hal­tens­än­de­run­gen etwa beim Essen, Hei­zen oder im Ver­kehr ein­spa­ren kön­nen. Aber auch im Bereich Poli­tik und Finan­zen las­sen sich kli­ma­schüt­zen­de Maß­nah­men z. B. durch die akti­ve Betei­li­gung von Bür­gern oder Peti­tio­nen, aber auch durch kli­ma­schüt­zen­de Inve­sti­tio­nen initi­ie­ren. Dies alles trägt zu einer not­wen­di­gen und trans­for­ma­ti­ven Ver­än­de­rung der Gesell­schaft in Zei­ten der Kli­ma­kri­se bei. Nach erfolg­rei­cher Teil­nah­me am Kurs „kli­ma­fit“ erhal­ten die Kurs­teil­neh­men­den ihr „klimafit“-Zertifikat, das sie als Mul­ti­pli­ka­tor für den kom­mu­na­len Kli­ma­schutz auszeichnet.

Inter­es­sier­te Bür­ger kön­nen sich über die vhs Coburg Stadt und Land unter www​.vhs​-coburg​.de oder tele­fo­nisch unter 09561 8825–0 anmel­den. Die Kurs­ge­bühr beträgt 25 €, für Stu­den­ten und Schü­ler 12,50 €.

Hin­ter­grund

Den Kurs „kli­ma­fit“ haben der WWF Deutsch­land und der Helm­holtz-For­schungs­ver­bund „Regio­na­le Kli­ma­än­de­run­gen und Mensch“ (REKLIM) 2017 gemein­sam ent­wickelt. Als drit­ter Pro­jekt­part­ner im Kon­sor­ti­um führt die Uni­ver­si­tät Ham­burg die sozi­al­wis­sen­schaft­li­che Begleit­for­schung zum Pro­jekt durch. Loka­le Kli­ma­schutz­ver­ant­wort­li­che, Ver­tre­ter und Ver­tre­te­rin­nen von loka­len Initia­ti­ven und Wis­sen­schaft­ler und Wis­sen­schaft­le­rin­nen unter­stüt­zen die Kur­se mit Fach­bei­trä­gen. Der Kurs wur­de Ende ver­gan­ge­nen Jah­res mit der „Natio­na­len Aus­zeich­nung – Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung (BNE)“ des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Bil­dung und For­schung und der Deut­schen UNESCO-Kom­mis­si­on ausgezeichnet.

Das Pro­jekt wird durch regio­na­le Part­ner ver­stärkt, dar­un­ter eco­lo – Agen­tur für Öko­lo­gie und Kom­mu­ni­ka­ti­on, LIFE Bil­dung Umwelt Chan­cen­gleich­heit e.V., Ver­ein Zukunfts­fä­hi­ges Thü­rin­gen e.V., Pro­jekt Nach­hal­tig­keits­zen­trum Thü­rin­gen, Kli­ma­Kom eG, ifpro – Insti­tut für Fort­bil­dung und Pro­jekt­ma­nage­ment, Insti­tut für ange­wand­tes Stoff­strom­ma­nage­ment (IfaS) am Umwelt-Cam­pus Bir­ken­feld der Hoch­schu­le Trier und Kli​ma​Dis​kurs​.NRW e.V. Eine Über­sicht über alle Part­ner fin­den Sie unter www​.kli​ma​fit​-kurs​.de/​u​e​b​e​r​-​k​l​i​m​a​f​i​t​/​u​n​s​e​r​e​-​p​a​r​t​ner

Das Bil­dungs­pro­jekt wird seit Janu­ar 2022 für drei Jah­re von der Natio­na­len Kli­ma­schutz­in­itia­ti­ve des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz (BMWK) auf­grund eines Beschlus­ses des Deut­schen Bun­des­ta­ges gefördert.