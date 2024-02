Coburg auf Platz 1 unter den frän­ki­schen Städten

Die tou­ri­sti­schen Zah­len für das gesam­te Jahr 2023 ste­hen fest. Mit einem Plus von fast 25 Pro­zent gegen­über dem Vor­jahr ist Coburg Spit­zen­rei­ter unter den frän­ki­schen Städ­ten. Wie die vom Baye­ri­schen Lan­des­amt für Sta­ti­stik ver­öf­fent­lich­ten Kenn­zah­len zei­gen, gab es von Janu­ar bis Dezem­ber 2023 ins­ge­samt 156.628 Über­nach­tun­gen, was einem Plus von 24,1 Pro­zent gegen­über dem Vor­jahr ent­spricht. Im Ver­gleich zu 2023 sind auch die Gäste­an­künf­te aus dem In- und Aus­land in der Vestes­tadt gestie­gen, und zwar um 24,9 Pro­zent auf ins­ge­samt 84.992. Die durch­schnitt­li­che Auf­ent­halts­dau­er betrug 1,8 Tage. „Das ist ein sen­sa­tio­nel­les Ergeb­nis – schließ­lich sind die­se Zah­len die besten, die Coburg jemals ver­zeich­nen konn­te“, freut sich Kath­rin Wort­mann, Tou­ris­mus-Ver­ant­wort­li­che bei Coburg Marketing.

„Sogar gegen­über dem Top-Tou­ris­mus­jahr 2019 konn­ten wir im ver­gan­ge­nen Jahr ein sat­tes Plus von 16 Pro­zent bei den Über­nach­tun­gen und ein Plus von 10 Pro­zent bei den Ankünf­ten für uns ver­bu­chen“, ergänzt Betriebs­lei­ter Horst Graf. Die Rei­se­lust der Deut­schen auf Urlaub im eige­nen Land ist in Coburg spür­bar. „Wir sehen, dass die Tou­ris­mus­stra­te­gie, die wir seit dem Jahr 2020 fah­ren, Früch­te trägt. Die inten­si­ve Markt­be­ar­bei­tung, ein neu­er Online- und Prin­t­auf­tritt, digi­ta­le Kam­pa­gnen, Social Media, der Fokus auf Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit und die gute Zusam­men­ar­beit mit unse­ren Part­nern zah­len sich aus“, so 2. Bür­ger­mei­ster Hans-Her­bert Har­tan. „Das kommt auch den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern unse­rer Stadt zugute.“

Auch für 2024 sind die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in der Herrn­gas­se opti­mi­stisch. Mit dem VGN-Bei­tritt ab 01.01.2024 erschlie­ßen sich neue, zusätz­li­che Ver­triebs­we­ge. „Wir erhof­fen uns einen Zuwachs an Tages­gä­sten durch die Ver­bund­er­wei­te­rung“, gibt Wort­mann zu erken­nen, „daher wer­den wir auf der Mes­se Frei­zeit Tou­ri­stik & Gar­ten in Nürn­berg in der näch­sten Woche prä­sent sein.“ Die erst­klas­si­gen HUK-Kon­zer­te, die vie­len ande­ren Ver­an­stal­tun­gen in der Vestes­tadt, das außer­ge­wöhn­li­che GLO­BE COBURG, das kul­tu­rel­le Erbe sowie das land­schaft­lich schö­ne Umland sol­len auch in der kom­men­den Sai­son zum Erfolg bei­tra­gen. Und in der neu­en, moder­nen Tou­rist-Infor­ma­ti­on kön­nen Coburgs Gäste fort­an noch bes­ser bera­ten werden.