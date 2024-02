Alles oder Nichts! So lau­te­te das Mot­to der Staf­fel­stei­ner Bas­ket­bal­ler vor dem Spiel am ver­gan­ge­nen Samstag.

Vor mehr als 100 Zuschau­ern star­te­ten sie mit einer 6:3 Füh­rung gut in das Spiel, jedoch fin­den die Gäste durch erfolg­rei­che 3‑Punkte Wür­fe und Fast-Breaks schnell ins Spiel, sodass sie in Füh­rung gehen. Der TSV Hof führt Ende des ersten Vier­tels mit 11:20.

In Vier­tel Num­mer 2 fiel bei den Top-scorern (Justi­ce, Dorsch, Erhard) dann der Wurf und Züge zum Korb wur­den erfolg­reich ver­wan­delt. So schaff­te Staf­fel­stein es einen Halb­zeit­stand von 32:33 herzustellen.

Vier­tel 3 (22:20) gehör­te eben­falls dem Team vom Staf­fel­stei­ner Coach Domi­nik Hamil­ton, so star­te­ten sie mit einer 1 Punk­te Füh­rung in den letz­ten Abschnitt. Dort wur­den die Staf­fel­stei­ner aller­dings von ihren Kräf­ten ver­las­sen, was die Geg­ner mit schnel­len Angrif­fen aus­nutz­ten und so das Vier­tel mit (15:29) 14 Punk­ten + das Spiel gewannen.

Für den TSV 1860 Staf­fel­stein Bas­ket­ball ist die Chan­ce auf Platz 2 der Liga und dem Auf­stieg in die Bezirks­ober­li­ga nur noch gering. Wir bedan­ken uns bei allen Zuschau­ern für den unglaub­li­chen Sup­port, die Hal­le war voll und ihr wart spit­ze, vie­len Dank!

TSV Staf­fel­stein: Justi­ce N. (18P), Dorsch M. (18P), Erhard N. (16P), Lla­pi P. (9P), Süp­pel F. (4P), Glahn F. (4P), Süp­pel B. (4P), Schu­berth S., Ras­co­vic N.

Jonas Boy­sen