Ihr cha­rak­te­ri­sti­scher “Bagrock”-Sound hat den RED HOT CHIL­LI PIPERS ein brei­tes Publi­kum beschert und die Chil­li Pipers zu einem glo­ba­len Phä­no­men gemacht. Die Band bringt Kon­zert­sä­le von den USA bis nach Chi­na zum Rocken. Raf­fi­nier­te Cover-Ver­sio­nen von „We Will Rock You “ von Queen oder “Fix You” von Cold­play sind nur zwei Bei­spie­le, wie gut Rock­me­lo­dien mit Dudel­säcken har­mo­nie­ren. Neben den Rock­songs wer­den auch tra­di­tio­nel­le Stücke wie “High­land Cathe­dral” per­formt. Den größ­ten Teil der letz­ten 20 Jah­re haben die RED HOT CHIL­LI PIPERS damit ver­bracht, vor welt­weit aus­ver­kauf­ten Häu­sern ihre phä­no­me­na­le Live-Show zu per­fek­tio­nie­ren. Rei­sen nach Euro­pa und in die USA festig­ten den Ruf der Band als einen der ange­sag­te­sten Live-Acts! Bei den MTV Euro­pe Awards in Glas­gow haben die Chilli´s gespielt und Sket­ches mit Ed Sheeran und David Has­sel­hof gedreht. Ihre Büh­nen­show ist aus­ge­fal­len, ori­gi­nell, für eine gro­ße Publi­kums­viel­falt zugäng­lich, aber auch kul­tu­rell sehr wertvoll.

Nach einer erfolg­rei­chen Tour in 2022 und nach der Pau­se wegen Covid 19, wer­den die RED HOT CHIL­LI PIPERS mit ihrem Ori­gi­nal Scot­tish-Bag-Rock die deut­schen Büh­nen auch in 2024 wie­der erobern und ihr Publi­kum davon über­zeu­gen, dass Dudel­säcke und Rock­mu­sik ein­fach zusam­men­ge­hö­ren. Für die Deutschland/​Schweiz/​Österreich Tour 2024 brin­gen die Pipers zum ersten Mal Ihre Welt­klas­se Dancers mit.

Ter­min

RED HOT CHIL­LI PIPERS + The Red Hot Chil­li Dancers

20 th Anni­ver­sa­ry: World Tour 2023/2024

Anni­ver­sa­ry: World Tour 2023/2024 10. Novem­ber 2024, 20 Uhr

Kul­tur­bo­den Hallstadt

Kar­ten gibt es ab dem 17. Febru­ar, 9 Uhr, an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837 oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de.