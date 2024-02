Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, ‑Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Hös­ch­tadt a.d. Aisch

Betrun­ke­ner Autofahrer

Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le kurz vor Adels­dorf auf der Staats­stra­ße 2264 stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch am Mon­tag in der Mit­tags­zeit fest, dass ein Auto­fah­rer enorm dem Alko­hol zuge­spro­chen hat­te. Der deut­li­che Alko­hol­ge­ruch schlug mit einem Atem­al­ko­ho­l­e­r­geb­nis von gut 2 Pro­mil­le zu Buche und führ­te zu einer Blut­ent­nah­me und Füh­rer­schein­si­cher­stel­lung bei dem 55 Jah­re alten Erlan­ger. Der Mann muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten und wird wohl län­ge­re Zeit auf sei­nen Füh­rer­schein ver­zich­ten müssen.

Fahr­rad­fah­re­rin gestürzt

Eine 60jährige Rad­fah­re­rin stürz­te am Mon­tag­mor­gen kurz vor halb acht Uhr in der Gro­ßen Bau­ern­gas­se, weil sie beim Wech­sel von der Fahr­bahn auf den Rad-Fuß­weg stadt­ein­wärts am Bord­stein hän­gen blieb. Die Dame hat­te den Rad-Fuß­weg nur des­halb ver­las­sen müs­sen, weil ein Klein­trans­por­ter ver­kehrs­wid­rig dar­auf park­te und sie so nicht genü­gend Platz zum Vor­bei­fah­ren hat­te. Die Nut­zer des Klein­trans­por­ters kamen nach dem Sturz hin­zu und wur­den sogar noch auf das Falsch­par­ken ange­spro­chen, fuh­ren aber ein­fach davon. Nach­dem das Kenn­zei­chen des Klein­trans­por­ters bekannt ist, kann das Falsch­par­ken doch noch geahn­det wer­den. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt wur­den vom Ret­tungs­dienst zur Unfall­auf­nah­me hin­zu­ge­ru­fen und ermit­teln in dem Fall.

Die Frau hat sich durch den Sturz leicht ver­letzt und wur­de ins Kran­ken­haus gebracht. An ihrem Fahr­rad ent­stand leich­ter Sach­scha­den in Höhe von 200 Euro.