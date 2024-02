Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fir­men­ein­bre­cher ent­wen­den Bau­ma­schi­nen und Werkzeug

Coburg. Ein­bre­cher ver­schaff­ten sich am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de Zugang zu den Räum­lich­kei­ten einer Bau­fir­ma in der Rodach­er Stra­ße. Dort ent­wen­de­ten sie Werk­zeug und Bau­ma­schi­nen im Wert von 1.500 Euro.

Die Unbe­kann­ten öff­ne­ten zunächst ein Sek­tio­nal­tor, dass zur Werk­statt der Fir­ma führ­te. Aus dem Inne­ren ent­wen­de­ten sie ein Laub­blas­ge­rät sowie einen Trenn­schlei­fer. Aus einem wei­te­ren Raum ent­wen­de­ten die Die­be ein Rühr­werk sowie einen Werk­zeug­ka­sten, nach­dem die­se das Schloss einer Tür auf­bra­chen. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten im unte­ren drei­stel­li­gen Eurobereich.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls. Zeu­gen, die in der Zeit von Sams­tag 9 Uhr bis Mon­tag 6:30 Uhr im Bereich der Rodach­er Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge erkannt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Mit Auto gegen Stein­mau­er geprallt

Coburg. Ein 36-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg kam am Mon­tag­mor­gen mit sei­nem Klein­bus im Sonn­tags­an­ger von der Stra­ße ab. Das Fahr­zeug stieß gegen eine Mau­er und wur­de mas­siv beschädigt.

Der 36-Jäh­ri­ge war am Mon­tag um 9 Uhr von der Loss­aus­tra­ße kom­mend mit dem Klein­trans­por­ter im Sonn­tags­an­ger unter­wegs. In einer leich­ten Links­kur­ve kam er zu weit nach rechts und tou­chier­te dort eine Mau­er. An der Mau­er konn­ten die Beam­ten kei­ne Beschä­di­gun­gen fest­stel­len. Der Scha­den an dem Fahr­zeug war mit 30.000 Euro aller­dings immens. Es war nur dem Zufall zu ver­dan­ken, dass der Fahr­zeug­füh­rer unver­letzt blieb. Durch den Zusam­men­stoß lösten die Air­bags des Fahr­zeugs aus. Das nicht mehr fahr­be­rei­te Fahr­zeug wur­de von einem Abschlepp­dienst gebor­gen. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Mut­maß­li­chen Ein­bre­cher festgenommen

REHAU, LKR. HOF. Seit Jah­res­be­ginn bra­chen Unbe­kann­te mehr­mals in leer­ste­hen­de Gebäu­de auf einem Grund­stück in Rehau ein. Inzwi­schen hat die Kri­mi­nal­po­li­zei die Ermitt­lun­gen über­nom­men. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich gegen einen 53-Jährigen.

Anfang Janu­ar erstat­te­ten die Eigen­tü­mer eines Grund­stücks im Rehau­er Orts­teil See­lo­he das erste Mal Anzei­ge, da sie Ein­bruch­spu­ren an einem der leer­ste­hen­den Gebäu­de ent­deckt hat­ten. Zuletzt bemerk­ten sie einen wei­te­ren Ein­bruch, der sich offen­bar im Zeit­raum von Diens­tag, 13. Febru­ar, bis Frei­tag, 16. Febru­ar, ereig­net hat­te. Auch dies mel­de­ten sie der Poli­zei in Rehau. Eine auf­merk­sa­me Strei­fe bemerk­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag­abend einen Mann, der sich im Bereich des Grund­stücks her­um­trieb. Die Beam­ten kon­trol­lier­ten ihn und fan­den Ein­bruchs­werk­zeug sowie einen nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Bar­geld­be­trag bei dem 53-Jäh­ri­gen. Anschlie­ßend nah­men sie ihn fest und durch­such­ten sei­ne Woh­nung. Dabei ent­deck­ten sie wei­te­res Bar­geld in fünf­stel­li­ger Höhe. Nach Abschluss der Maß­nah­men wur­de der 53-Jäh­ri­ge aus Rehau wie­der ent­las­sen. Er steht im Ver­dacht, für die zwei Ein­brü­che ver­ant­wort­lich zu sein. Die Her­kunft des Gel­des muss im Zuge der wei­te­ren Ermitt­lun­gen der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof noch geklärt wer­den. Wer Hin­wei­se zu den Ein­brü­chen in See­lo­he, ins­be­son­de­re im Zeit­raum von 13. Febru­ar bis 16. Febru­ar, machen kann, mel­det sich bit­te unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkw beschä­digt und weggefahren

Kulm­bach. Am 19.02.2024 gegen 10 Uhr wur­de auf dem Media Markt Park­platz in Kulm­bach ein blau­er Sko­da Fabia ange­fah­ren, wobei der Kot­flü­gel, die Stoß­stan­ge und die Motor­hau­be vor­ne rechts ein­ge­dellt wur­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ver­ließ die Unfall­stel­le, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern. Der Sach­scha­den an dem blau­en Klein­wa­gen beläuft sich auf ca. 3.000,– Euro.

Wer Hin­wei­se zum Unfall oder ‑ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.