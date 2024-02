Unter dem Stich­wort „Nie wie­der ist jetzt!“ fan­den in den letz­ten Wochen deutsch­land­weit Pro­te­ste gegen das Wie­der­erstar­ken des Rechts­extre­mis­mus in Deutsch­land statt. Doch nicht erst seit Bekannt­wer­den der men­schen­feind­li­chen Ver­trei­bungs­plä­ne von AfD-Poli­ti­kern und wei­te­ren Rechts­extre­men gibt es Initia­ti­ven, die sich für Men­schen­rech­te und Demo­kra­tie stark machen.

Bei den Demon­stra­tio­nen nah­men deut­lich erkenn­bar vie­le älte­re Men­schen und Senio­rin­nen und Senio­ren teil, die But­tons mit der Auf­schrift „OMAS GEGEN RECHTS“ tru­gen. Seit sich 2018 die erste Omas-Grup­pe in Nagold gegrün­det hat, ver­fol­gen die Frau­en und Män­ner der bun­des­wei­ten Initia­ti­ve das Ziel, sich deut­lich gegen Rechts­extre­mis­mus zu posi­tio­nie­ren. Es sind vor allem älte­re Mitbürger*innen, die aus Berich­ten der eige­nen Eltern die men­schen­ver­ach­ten­de Poli­tik des Natio­nal­so­zia­lis­mus ken­nen und/​oder sich damit aus­ein­an­der gesetzt haben und des­halb aus eige­ner Über­zeu­gung dage­gen ankämp­fen wol­len, dass sol­che dunk­len Zei­ten in Deutsch­land wie­der anbrechen.

Nach­dem es bereits in Lich­ten­fels, Kro­nach und Bam­berg Ort­grup­pen OMAS GEGEN RECHTS gibt, fin­det am 22. Febru­ar 2024 um 18 Uhr im Ver­an­stal­tungs­raum „Stadt­punkt Fugen­los“ in der Herrn­gas­se 7 die Grün­dungs­ver­an­stal­tung der „OMAS GEGEN RECHTS“ Coburg statt.

Wer sich vor­stel­len kann, gemein­sam mit ande­ren Gleich­ge­sinn­ten für die Demo­kra­tie in unse­rem Land z.B. auf Demon­stra­tio­nen, ein­zu­tre­ten, ist herz­lich ein­ge­la­den, am Grün­dungs­tref­fen teilzunehmen.

Die OMAS GEGEN RECHTS begrü­ßen aus­drück­lich auch OPAS, sowie Per­so­nen auch ohne Enkel, die ihr Wis­sen über die Gefah­ren einer men­schen­feind­li­chen rechts­extre­men Poli­tik ein­brin­gen und gemein­sam mit Gleich­ge­sinn­ten ein Zei­chen gegen RECHTS set­zen möchten!

Fra­gen beant­wor­ten wir gern unter ogr-​coburg@​gmx.​de.