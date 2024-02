Der Kath. Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim lädt vom 17.–25. Juni. zu einer Rei­se nach Irland auf die Insel der Mön­che und Hei­li­gen ein. Die Bus- und Schiffs­rei­se führt über Rot­ter­dam nach Hull und Dub­lin. Auf dem Pro­gramm ste­hen her­aus­ra­gen­de Sehens­wür­dig­kei­ten in Süd­ir­land. Besucht wer­den die gro­ßen Kathe­dra­len und das Grab des Hl. Valen­tin in Dub­lin. Wir wer­den dem Mis­sio­nar und gro­ßen Fran­ken­hei­li­gen St. Kili­an an sei­nem Geburts­ort Mullagh auf der Spur sein. Herr­li­che Land­schaf­ten mit alt­ehr­wür­di­gen Abtei­en in Clon­mac­noi­se und Kylem­ore, die atem­be­rau­ben­den Cliffs von Moher und die berühm­te­ste Pan­ora­ma­stra­ße Irlands, den Ring of Ker­ry. Es erwar­tet uns eine Ent­deckungs­rei­se durch schrof­fe, roman­ti­sche und myste­riö­se Land­schaf­ten, unbe­rühr­te Natur und herr­li­che Aus­blicke, geschichts­träch­ti­ge Gemäu­er und Rui­nen und natür­lich kuli­na­ri­sche High­lights für Bier – und Whis­ky-Genie­ßer. In Irland steht durch­ge­hend eine qua­li­fi­zier­te Rei­se­be­glei­tung zur Ver­fü­gung. Die geist­li­che Beglei­tung über­nimmt Dekan Mar­tin Emge.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung über das Rei­se­bü­ro Sau­er in Forch­heim: www​.sau​er​-bus​tou​ri​stik​.de.