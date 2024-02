Ehrung für Her­mann Dörf­ler, Rück­blick auf die Lan­des­frie­dens­wall­fahrt Mari­en­wei­her und Ter­mi­ne für 2024 im Fokus

Einer der Haupt­ta­ges­ord­nungs­punk­te der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Bezirks Frankenwald/​Obermain sowie des Kreis­ver­ban­des Kro­nach der Baye­ri­schen Kame­ra­den- und Sol­da­ten­ver­ei­ni­gung (BKV) im Sport­heim in Markt­leu­gast war der Rück­blick auf die Frie­dens­wall­fahrt in Mari­en­wei­her und die ver­dien­te Ehrung des Kame­ra­den Her­mann Dörf­ler. Der Musik­ver­ein Markt­leu­gast umrahm­te den Ein­zug der Bezirks- und Kreis­stan­dar­ten sowie der Orts­ver­eins­fah­ne und die Toten­eh­rung musikalisch.

Lan­des­frie­dens­wall­fahrt und Ehrung Her­mann Dörfler

Die 13. BKV-Lan­des­frie­dens­wall­fahrt am 16. Juli in Mari­en­wei­her war eine gro­ße Demon­stra­ti­on für den Frie­den. Zahl­rei­che Kreis- und Orts­ver­bän­de aus ganz Bay­ern nah­men dar­an teil. Die Orga­ni­sa­ti­on lag in den Hän­den des Vor­sit­zen­den der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Tan­nen­wirts­haus, Her­mann Dörf­ler, der zusam­men mit sei­nem Team sowie den Kame­rad­schaf­ten aus Stadt­stein­ach, Kup­fer­berg und Zau­bach eine her­vor­ra­gen­de Arbeit lei­ste­te. Wie der Kreis- und Bezirks­vor­sit­zen­de und stellv. Prä­si­dent des BKV Bay­ern, Gott­fried Betz, beton­te, wur­de hier ein Bekennt­nis für den Frie­den nach außen getra­gen. Nicht zuletzt wegen Her­mann Dörf­ler, der die­se Wall­fahrt nun bereits das drit­te Mal aus­rich­te­te. 2011, 2015 und 2023 zeig­te er sich ver­ant­wort­lich für die her­vor­ra­gen­de Orga­ni­sa­ti­on. Die­se beson­de­ren Ver­dien­ste wür­dig­te Gott­fried Betz nun mit einer Dan­ke­sur­kun­de. „So was bringt kein ande­rer zustan­de, ein herz­li­ches Dan­ke­schön von allen, die die­se beson­de­ren Tage mit­er­lebt haben“, sag­te der Bezirks­vor­sit­zen­de. Beson­ders her­vor­ge­ho­ben hat Betz die Kame­rad­schaft, nicht nur beim gemein­sa­men Wal­len zur Basi­li­ka und dem Got­tes­dienst, son­dern auch beim anschlie­ßen­den Essen und gemüt­li­chem Bei­sam­men­sein. Her­mann Dörf­ler mein­te nur beschei­den, er habe das nicht allein stem­men kön­nen, alle vier Kame­rad­schaf­ten des Kreis­ver­ban­des Stadt­stein­ach waren mit ein­ge­bun­den. Und es waren wirk­lich Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten aus ganz Bay­ern vor Ort, die vom Ablauf begei­stert waren. In die­sem Zusam­men­hang dank­te Gott­fried Betz auch dem Musik­ver­ein Grö­ß­au-Poss­eck, der bereits zum zwei­ten Mal die Frie­dens­wall­fahrt in Mari­en­wei­her musi­ka­lisch beglei­te­te. Sie spie­len für eine klei­ne Ent­schä­di­gung, die gera­de mal die Kosten deckt. Des­halb über­reich­te der Bezirks­vor­sit­zen­de eine klei­ne Spen­de zusam­men mit einem gro­ßen Vergelt‚s Gott an den Musik­ver­eins­vor­sit­zen­den Mar­co Müller.

Den Kas­sen­be­richt für den Kreis­ver­band Kro­nach gab Hans Schmidt, für den Bezirks­ver­band Frankenwald/​Obermain Gün­ther Blu­men­rö­ther. Bei­den wur­de von den Kas­sen­prü­fern eine ein­wand­freie Kas­sen­füh­rung beschei­nigt und die Ver­samm­lung erteil­te die Entlastung.

Rück­blick

Kreis- und Bezirks­vor­sit­zen­der Gott­fried Betz ging auf die vie­len Ter­mi­ne im abge­lau­fe­nen Jahr kurz ein. Er hob beson­ders die Enga­ge­ment Bör­se am 1. April in Kro­nach her­vor, wo man sich mit einem Info­stand betei­lig­te. Die Frie­dens­wall­fahr­ten in Mari­en­wei­her, Vier­zehn­heil­gen und Neu­en­grün fan­den statt. Begei­stert waren die Fahrt­teil­neh­mer beim Tag der offe­nen Tür der Bun­des­wehr in Veits­höch­heim, wo sich über 18000 Besu­cher ein­ge­fun­den hat­ten. Auch wur­den vom Prä­si­di­um und dem Kreis­ver­band Ter­mi­ne mit dem BSB (Baye­ri­scher Sol­da­ten­bund) wahr­ge­nom­men. Hier soll wie­der ver­stärkt die Zusam­men­ar­beit gesucht wer­den. Zahl­rei­che Ter­mi­ne im Kreis und Bezirk sowie den ein­zel­nen Kame­rad­schaf­ten wur­den eben­falls in 2023 wahrgenommen.

Aus­blick auf 2024

In sei­nem Aus­blick für 2024 konn­te Gott­fried Betz eben­falls zahl­rei­che Ter­mi­ne bekannt geben. Wich­tig sind vor allem die Fei­er zu 150 Jah­re SK Nord­hal­ben mit 45 Jah­re Reser­vi­sten am 4. Mai, die Frie­dens­wall­fahr­ten nach Vier­zehn­hei­li­gen am 5. Mai, Lan­des­frie­dens­wall­fahrt in Ingol­stadt am 11. Mai und die Frie­dens­wall­fahrt Neu­en­grün am 31. August. Der Tag der offe­nen Tür der Bun­des­wehr soll eben­falls wie­der besucht wer­den, evtl. am 8. Juni in Gotha Den Bezirks­ka­me­rad­schafts­abend wird vor­aus­sicht­lich die KSK Birn­baum durch­füh­ren. Durch­füh­ren will man außer­dem nach eini­gen Jah­ren Pau­se wie­der eine Mili­tär­pa­trouil­le im Raum Stein­wie­sen-Neu­en­grün-Wal­len­fels. Ter­min wäre der 28. Sep­tem­ber. Hier kön­nen alle Ver­ei­ne teil­neh­men, nicht nur die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten. Mar­co Mül­ler lud dann noch zum Kreis­mu­sik­fest des Musik­ver­eins Grö­ß­au-Poss­eck vom 19. – 21. Juli ein.

Bus­fahrt Thierhaupten

Ein wich­ti­ger Ter­min ist jedoch die 2‑Tagesfahrt nach Thier­haup­ten am 17. und 18. August zur Fei­er 150 Jah­re Baye­ri­scher Krie­ger­bund, dies ist der Vor­gän­ger von BKV und BSB. Es wird ein gro­ßes Fest, das im 4000 Mann Fest­zelt gefei­ert wird, beim Umzug spie­len 10 Blas­ka­pel­len, acht Pfer­de­ge­span­ne und vier Kut­schen mit Ehren­gä­sten wer­den dabei sein. Es lohnt sich also. Gott­fried Betz bat dar­um, wer noch mit­fah­ren möch­te, sich in den näch­sten drei Wochen ver­bind­lich anzu­mel­den und die Fahrt­ko­sten zu über­wei­sen. Die Ein­la­dun­gen sind den Orts­ver­ei­nen bereits zugegangen.

Gruß­wor­te

Der Land­rat für den Kreis Kulm­bach, Klaus Peter Söll­ner, bedau­er­te, dass im Kreis­ver­band Stadt­stein­ach nur noch vier Kame­rad­schaf­ten aktiv sind. Doch sie wür­den groß­ar­ti­ge Arbeit lei­sten, wie man in Mari­en­wei­her sehen konn­te. Söll­ner ging dar­auf ein, dass frü­her die Bun­des­wehr hier in Ober­fran­ken sehr prä­sent war, in Stadt­stein­ach war eine Kom­pa­nie sta­tio­niert. Seit­dem ist viel pas­siert und man habe gemerkt, dass Frie­den, Frei­heit und Wohl­stand nicht selbst­ver­ständ­lich sind. Des­halb ist auch die Bedeu­tung der Bun­des­wehr wie­der gestie­gen, sie soll­te nach außen stark sein, doch es wur­den Aus­bil­dung und Aus­rü­stung ver­nach­läs­sigt. Aber nun erhält die Bun­des­wehr auch über Par­tei­gren­zen hin­weg wie­der einen hohen Stel­len­wert. Söll­ner beton­te auch, dass sich die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten seit Jahr­zehn­ten für Frie­den und Frei­heit ein­set­zen und die­se jeden Tag aufs Neue verteidigen.

Auch der Bür­ger­mei­ster von Markt­leu­gast, Franz Uome, ging dar­auf ein, dass die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten eine bedeu­ten­de Rol­le in der Geschich­te spie­len, ihre Grün­dun­gen gin­gen meist aus Kriegs­zei­ten her­vor. Sie ver­kör­pern Soli­da­ri­tät unter den Kame­ra­den, nicht nur auf dem Schlacht­feld, son­dern auch in den Zei­ten danach. Kame­rad­schaft, Loya­li­tät, Opfer­be­reit­schaft – sie sind das Bin­de­glied zwi­schen Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart. Hier wer­den Wer­te wei­ter­ge­ge­ben, Ver­bun­den­heit gestärkt. „Der BKV ist ein leben­di­ges Zeug­nis der Opfer und derer, die in den Ein­satz ihres Lan­des gestellt wur­den“, sag­te Uome.

Micha­el Ries, Kreis­or­ga­ni­sa­ti­ons­lei­ter des Reser­vi­sten­ver­ban­des, hat­te eigent­lich gehofft, in der heu­ti­gen Zeit die Wor­te Frei­heit und Demo­kra­tie nicht mehr so oft sagen zu müs­sen. Doch sie sind nicht mehr selbst­ver­ständ­lich. Die Demo­kra­tie hat viel Segen gebracht, aber man habe anschei­nend ver­säumt, den Kin­dern ihren Wert bei­zu­brin­gen. Doch man soll­te den Fokus auf die­se Din­ge nicht ver­lie­ren. Demo­kra­tie ist heu­te müh­sam, es muss den Strö­men von links und rechts die Stirn gebo­ten werde.

Auch der Kreis­vor­sit­zen­de des Baye­ri­schen Sol­da­ten­bun­des (BSB), Armin Zwing­mann beton­te, dass der BKV und der BSB für Frie­den und Tra­di­tio­nen ste­hen. Die Zusam­men­ar­beit soll wei­ter vor­an­ge­trie­ben wer­den, denn bei­de ste­hen für die glei­chen Werte.

Das Schluss­wort kam vom stellv. Bezirks­vor­sit­zen­den Georg Spind­ler. Er mein­te, dass in die­ser unru­hi­gen Zeit die Sol­da­ten­ka­me­rad­schaf­ten beson­ders gefor­dert sind. Seit 75 Jah­ren lebe man in einer fried­li­chen Repu­blik, es gab 40 Jah­re lang kal­ten Krieg, 40 Jah­re wur­de abge­rü­stet, seit 35 Jah­ren sei man wie­der­ver­eint. Doch nun ste­he man ohne eine funk­tio­nie­ren­de Bun­des­wehr da, es feh­len Aus­rü­stung und Waf­fen. „Wir müs­sen aber wie­der gleich­wer­ti­ge Part­ner sein, auch mili­tä­risch. Und wir müs­sen ver­hin­dern, dass Putin sein Sowjet­im­pe­ri­um wie­der auf­baut“, bekräf­tig­te Spind­ler. Und es gehe bei den Kame­rad­schaf­ten ein­zig und allein um den Frie­den, dafür set­zen sie sich ein, für Frie­den und Frei­heit. Mit dem Wahl­spruch „In Treue fest. für Gott, Hei­mat und Vater­land“ schloss Georg Spind­ler die Versammlung.

Susan­ne Deuerling