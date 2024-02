Nie­mand soll auf Almo­sen ange­wie­sen sein!

Auf der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des VdK Schwar­zen­bach a.d. Saa­le in der Gast­stät­te Hasen­heim stell­te VdK-Kreis­vor­sit­zen­der Bert Horn die Men­schen und die Arbeit des VdK in sei­nem Gruß­wort in den Mit­tel­punkt. Zunächst brach­te Horn zum Aus­druck, dass er sich sehr freue, dass der VdK Schwar­zen­bach mit sei­nem neu­en Vor­stand wie­der aktiv ist.

Wir leben in stür­mi­schen Zei­ten, so Bert Horn wei­ter. Ukrai­ne, Isra­el – alles hat Aus­wir­kun­gen auf Deutsch­land. Krieg trifft immer die Schwäch­sten und Ärm­sten. Die Schlan­gen an den Tafeln wer­den län­ger. Die sozia­le Spal­tung im Land nimmt lei­der wei­ter zu. VDK setzt sich dafür ein, dass die Ungleich­heit abnimmt. Der VdK for­dert Refor­men, damit jeder sich jeder ernäh­ren kann. Ziel muss es sein die Tafeln über­flüs­sig zu machen. In einem funk­tio­nie­ren­den Sozi­al­staat soll­te nie­mand auf sol­che Almo­sen ange­wie­sen sein. Der VdK enga­giert sich auch gegen Armut trotz Arbeit. Daher, so Bert Horn, muss der Min­dest­lohn von 12 EUR pro Stun­de auf 14 EUR erhöht wer­den. Dies führt dann auch zu Ren­ten ober­halb der Grundsicherung.

VdK-Kreis­vor­sit­zen­der Horn ging auch auf die Pfle­ge ein: Die Sozi­al- und Pfle­geinfra­struk­tur muss wei­ter ver­bes­sert wer­den. 81 % aller Pfle­ge­be­dürf­ti­gen wer­den zu Hau­se gepflegt. Die VdK-Stu­die zur häus­li­chen Pfle­ge ergab: 93 % haben kei­nen Zugang zur Tages­pfle­ge, 83% kei­ne Kurz­zeit­pfle­ge, 84% kei­ne Pfle­ge­un­ter­stüt­zung. „Der VdK for­dert daher ein Recht auf Tages­pfle­ge, auf Nacht­pfle­ge und eine Min­dest­an­zahl von Plät­zen für die Kurz­zeit­pfle­ge“, so Horn. Der VdK setzt sich dafür ein, dass Pfle­ge­dienst­lei­stun­gen ab Pfle­ge­stu­fe 1 unbü­ro­kra­ti­scher wer­den. Es müs­se ein baye­ri­sches Pfle­ge­info­por­tal ein­ge­führt wer­den, damit Ange­hö­ri­ge leich­ter an Infor­ma­tio­nen zu kom­men. In Hof gibt es schon eine Leit­stel­le für Pfle­ge. Wei­ter­hin sei es not­wen­dig sich Stär­ker um die pfle­gen­den Ange­hö­ri­gen zu küm­mern. Ein Pfle­ge­geld wie das Eltern­geld sei not­wen­dig, um dem Armuts­ri­si­ko für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge entgegenzuwirken.

Wie der Kreis­vor­sit­zen­de wei­ter aus­führ­te neh­men die Sor­gen und die Unsi­cher­heit zu. Hoff­nung mache jedoch die Stei­ge­rung des Pfle­ge­gel­des. Hier wur­de ein Ein­stieg in regel­mä­ßi­ge Dyna­mi­sie­run­gen erreicht und die Erwerbs­min­de­rungs­ren­ten wer­den zum 01.07.2024 angehoben.

Der VdK wird wei­ter­ar­bei­ten und die Inter­es­sen der sozi­al Benach­tei­lig­ten in den Fokus stel­len. Die Arbeit des VdK gilt dem Ein­satz für den gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halt und sozia­le Gerech­tig­keit. Abschlie­ßend dank­te Bert Horn allen die sich ehren­amt­lich für den VdK engagieren.

Auf sei­ner Jah­res­haupt­ver­samm­lung ehr­te der VdK Schwar­zen­bach a.d. Saa­le lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der. Dabei wur­den auch die Ehrun­gen, die wäh­rend der Coro­na-Zeit nicht per­sön­lich vor­ge­nom­men wer­den konn­ten, nach­ge­holt. Urkun­den und Ehren­na­del erhielten: