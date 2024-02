Die Stadt Forch­heim teilt mit, dass sich auf dem Park­platz des Neu­en Fried­hofs in der Heim­gar­ten­stra­ße wie auch am Fried­hof Ker­s­bach in der Pox­dor­fer Stra­ße die Park­platz­be­schil­de­rung geän­dert hat. Neu ist die zeit­li­che Begren­zung der Fried­hofpark­plät­ze: Von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr gilt eine Höchst­park­dau­er von 3 Stun­den mit sicht­bar ein­ge­leg­ter Parkscheibe.

Der Platz auf den bei­den Park­plät­zen wur­de zuneh­mend von dau­er­par­ken­den Pkw bean­sprucht und für kurz­zei­ti­ge Nut­zung blockiert. Für Friedhofsbesucher*innen blieb nur wenig Platz! Die ent­spre­chen­den Schil­der sind auf den bei­den Park­plät­zen nun deut­lich sicht­bar plat­ziert. Wer län­ger steht, ris­kiert eine Verwarnung.