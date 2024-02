Zum dies­jäh­ri­gen Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag hat der Cobur­ger Akti­ons­kreis wie­der Ver­an­stal­tun­gen und Ver­an­stal­ter zu einem Pro­gramm für Coburg zusam­men­ge­führt. Die­ses star­tet am Sams­tag, 2. März 2024, im Pfarr­zen­trum St. Augu­stin mit der Baye­ri­schen Kaba­rett­preis­trä­ge­rin Chri­sti­ne Eixen­ber­ger und ihrem aktu­el­len Solo-Pro­gramm „Ein­bil­dungs­frei­heit“. Dar­in erzählt sie poin­ten­reich von Bür­gern und Burg­fräu­lein, von der Macht der Märk­te und der Suche nach dem omi­nö­sen „Dahoam“.

Der Inter­na­tio­na­le Frau­en­tag am Frei­tag, 8. März 2024, ist allen Frau­en gewid­met, die mal so rich­tig abtan­zen wol­len. Für den Par­ty­sound sorgt Rico Böh­me von Radio­EINS. Zuvor prä­sen­tiert Karin Ell­mer mit einem über­ra­schen­den Intro lite­ra­ri­sche Häpp­chen und lässt Frau­en sicht­bar wer­den, die für Mut, Unab­hän­gig­keit und Herz­blut ste­hen und sich für und mit ande­ren Frau­en enga­gie­ren. Die Ver­an­stal­tung wur­de gemein­sam mit dem Netz­werk „Frau­en für Frau­en“ geplant.

Frau­en fah­ren Auto, für uns eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Das gilt aber nicht in allen Län­dern, zum Bei­spiel im Jemen. Die Klas­se 8b der Hei­lig­kreuz-Mit­tel­schu­le und ihr Leh­rer Jür­gen Beh­ling haben sich mit der Gra­phic Novel „Inti­sars Auto“ beschäf­tigt. Sie erzählt die Geschich­te einer jun­gen Ärz­tin, die ein Auto geerbt hat und selbst­ver­ständ­lich damit fah­ren möch­te. Doch im Jemen sind die Frau­en der Will­kür der Män­ner aus­ge­lie­fert und die­se wol­len ihr das Recht dazu ver­wei­gern. Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler haben sich mit dem Buch beschäf­tigt und eini­ge Sze­nen mit ihrer Klas­sen­band ver­tont. Am Mitt­woch, 13. März 2024, stel­len sie das Buch und sei­ne Ent­ste­hung wie auch die Situa­ti­on im Jemen in der Stadt­bü­che­rei vor und prä­sen­tie­ren ihre eige­nen Gedanken.

Seit über 100 Jah­ren wird der Frau­en­tag began­gen und hat immer noch nicht an Bedeu­tung ver­lo­ren. Frau­en for­dern kei­ne Frau­en­rech­te, son­dern Men­schen­rech­te, denn Ungleich­heit, Dis­kri­mi­nie­rung und Gewalt gegen Frau­en exi­stie­ren wei­ter­hin. Dar­auf möch­te der Akti­ons­kreis Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag auf­merk­sam machen. Hier arbei­ten AsF Cobur­ger Land, DGB, die Gelich­stel­lungs­stel­len von Stadt und Land­kreis Coburg, die Stadt­bü­che­rei und der Ver­ein Kei­ne Gewalt gegen Frau­en e.V. Coburg zusammen.

Ter­min­über­sicht