Das Alex­an­der von Hum­boldt-Kul­tur­fo­rum Schloss Gold­kro­nach e. V. lädt in Zusam­men­ar­beit mit der Stif­tung Ver­bun­den­heit sowie dem Evan­ge­li­schen Erwach­se­nen­bil­dungs­werk zum tra­di­tio­nel­len Bay­reu­ther Fasten­es­sen ein. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Sams­tag, 02. März 2024 um 11 Uhr im gro­ßen Saal des Evan­ge­li­schen Zen­trums in der Richard-Wag­ner-Stra­ße 24 in Bay­reuth statt. Rolf Bareis, Bischof der der ev.-luth. Kir­che in Geor­gi­en und dem süd­li­chen Kau­ka­sus spricht zum The­ma „Kir­che in der Puf­fer­zo­ne“. Die musi­ka­li­sche Umrah­mung erfolgt durch das Blä­ser­en­sem­ble des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums unter der Lei­tung von Klaus Ham­mer. Es wird eine Fasten­spei­se gereicht und um Spen­den gebe­ten, deren Erlös das Dia­ko­ni­sche Werk der ev.-luth. Kir­che in Geor­gi­en und dem süd­li­chen Kau­ka­sus zu Gute kommt, das sich in ver­schie­den­sten Pro­jek­ten um bedürf­ti­ge Men­schen kümmert.

Anmel­dung erbe­ten per E‑Mail unter info@​humboldt-​kulturforum.​de oder tele­fo­nisch unter 09241/4858592.