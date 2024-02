Grü­ne Euro­pa­wahl-Kan­di­da­tin wird ihre Visio­nen für ein „star­kes Euro­pa“ tei­len – Anmel­dung erforderlich

Die Kreis­ver­bän­de Grü­nes Bam­berg und B´90/Die Grü­nen Bam­berg-Land laden herz­lich zum Grü­nen Früh­jahrs­emp­fang am 25.02. zwi­schen 15–17 Uhr in die LuiO­ne-Can­ti­na, Luit­pold­stra­ße 53, Bam­berg. Eine Anmel­dung an kreisverband@​gruenes-​bamberg.​de ist bis zum 23.02. bit­te unbe­dingt erforderlich.

Der Früh­jahrs­emp­fang steht ganz unter dem Mot­to „Euro­pa“. Nach Gruß­wor­ten der Grü­nen Kreis­ver­bän­de und Abge­ord­ne­ten sowie des Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­sters Andre­as Star­ke wird die Grü­ne Euro­pa­wahl-Kan­di­da­tin Michae­la Rei­mann in einem Impuls ihre Ideen für ein zukunfts­si­che­res und star­kes Euro­pa dar­le­gen. Im Anschluss wird es Gele­gen­hei­ten zum per­sön­li­chen Aus­tausch mit Rei­mann und den Grü­nen in der Regi­on Bam­berg geben.