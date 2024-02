Mäd­chen und Frau­en haben in allen Epo­chen die Welt ver­än­dert. Man­che haben es in Geschichts­bü­cher geschafft, ande­re sind weit­ge­hend unbe­kannt. Die Aus­stel­lung „Rebel­lin­nen – Frau­en ver­än­dern die Welt“ prä­sen­tiert von Diens­tag, 27. Febru­ar, bis Don­ners­tag, 28. März, in der RW21 Stadt­bi­blio­thek Frau­en aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum, die für ihre Über­zeu­gun­gen und Rech­te kämpf­ten, die Gesell­schaft präg­ten, sie ein Stück bes­ser machen wollten.

Ihre Geschich­ten erzäh­len von stil­lem Wider­stand und lau­ter Rebel­li­on, muti­gen Taten und unge­wöhn­li­chen Ent­schei­dun­gen, Unan­ge­passt­heit und Wil­lens­stär­ke. Es sind Frau­en, die bestehen­de Struk­tu­ren hin­ter­frag­ten, die Gesell­schaft her­aus­for­der­ten und sich über Kon­ven­tio­nen und Nor­men hin­weg­setz­ten – und es bis heu­te tun.

Vie­le der prä­sen­tier­ten Frau­en sind berühmt, eini­ge von ihnen weni­ger bekannt. Vor­ge­stellt wer­den Men­schen aus ver­schie­de­nen Jahr­hun­der­ten, wie die Wider­stands­kämp­fe­rin Sophie Scholl, die Refor­ma­to­rin Argu­la von Grum­bach, die Poli­ti­ke­rin Eli­sa­beth Schwarz­haupt, die Schau­spie­le­rin Mar­le­ne Diet­rich, die Sozi­al­ar­bei­te­rin Lise­lot­te Nold, die Ver­le­ge­rin Aen­ne Bur­da oder die Publi­zi­stin Wib­ke Bruhns.

Die Aus­stel­lungs­ta­feln prä­sen­tie­ren ver­schie­de­ne Facet­ten der Frau­en. Sie zei­gen histo­ri­sche Doku­men­te, Aus­zü­ge aus Inter­views, Tage­bü­chern oder Publi­ka­tio­nen. Für die Schau haben renom­mier­te Künst­le­rin­nen eigens Illu­stra­tio­nen gefer­tigt. Zu jeder Tafel gibt es wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen, ein aus­führ­li­ches Por­trät sowie Link-Tipps. Orga­ni­siert wird die Aus­stel­lung anläss­lich des Inter­na­tio­na­len Welt­frau­en­tags am Frei­tag, 8. März, von der Stadt­bi­blio­thek in Koope­ra­ti­on mit der Volkshochschule.