Auf­grund der fast schon früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren sind die Amphi­bi­en schon auf Wan­der­schaft. Die jähr­li­che BUND Natur­schutz in Bay­ern e.V.-Aktion der OG Forch­heim steht des­halb wie­der an. Die Rin­nen ent­lang des Amphi­bi­en­leit­sy­stems müs­sen frei geschau­felt, Müll ein­ge­sam­melt und her­ab­hän­gen­de Äste abge­schnit­ten wer­den. Treff­punkt am Sams­tag, dem 24.02.2024, ab 13:00h, ist der Wald­park­platz bei den Örtel­berg­wei­hern, wei­te­re Infos unter 09191 727037. Wich­tig ist wet­ter­fe­ste Klei­dung, Arbeits­hand­schu­he, Warn­we­ste, Arbeits­ge­rät wie sta­bi­ler Rechen, sta­bi­le Hacke und Ast­sche­re. Wie immer gibt es im Anschluss eine Brot­zeit und Getränke.