Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rad­fah­rer gestürzt – Zeu­gen gesucht

Herolds­berg, Orts­teil Groß­ge­schaidt – Gegen Sonn­tag­mit­tag, 18.02.2024, befuhr ein Mann mit sei­nem Fahr­rad die Stra­ße Groß­ge­schaidt. Als der Mann mit sei­nem Fahr­rad vom höhe­ren gele­ge­nen Teil von Groß­ge­schaidt, in den tie­fer gele­ge­nen Teil hin­ab­fuhr, stürz­te er mit sei­nem Fahr­rad auf die Stra­ße. Durch den Sturz ver­letz­te sich der Fahr­rad­fah­rer und wur­de durch den Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Das Fahr­rad wur­de durch den Ver­kehrs­un­fall beschä­digt und war in der Fol­ge nicht mehr fahr­be­reit. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro. Zeu­gen des Ver­kehrs­un­falls wer­den gebe­ten sich bei der PI Erlan­gen-Land unter 09131 760 514 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Sinn­lo­ser Vandalismus

Blin­de Zer­stö­rungs­wut lie­ßen bis­lang unbe­kann­te Hirn­akro­ba­ten in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag in Wei­sen­dorf, an einer Bus­hal­te­stel­le, nahe der Grund­schu­le wal­ten. Hier wur­de voll­kom­men sinn­frei, eine Glas­schei­be der Unter­stell­mög­lich­keit zer­stört. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se bzw. sucht in die­sem Fall Augen-und Ohren­zeu­gen unter 09132–78090.

Her­zo­gen­au­rach Höch­stadt a.d. Aisch

Hund beißt Hund

Ein Chi­hua­hua wur­de am Sonn­tag­nach­mit­tag in Lon­ner­stadt von einem grö­ße­ren Misch­lings­hund in den Hals gebis­sen und schwer ver­letzt. Der Hal­ter des klei­ne­ren Hun­des hat­te ihn sei­nem 6jährigen Sohn an die Hand gege­ben und nicht bedacht, dass der Sohn den Hund an der Flexi­l­ei­ne nicht sicher hal­ten kann. Der Chi­hua­hua riss sich los und rann­te wohl selbst aggres­siv zu dem grö­ße­ren Hund, der von sei­ner Hal­te­rin an der Lei­ne geführt wur­de. Die Hun­de­hal­ter wer­den sich nun wohl zivil­recht­lich aus­ein­an­der­set­zen müssen.

Fahr­rad gestohlen

Nach nur knapp drei Stun­den war das schwarz-grü­ne Cube Moun­tain­bike eines 17jährigen am Sams­tag­abend an der Bus­hal­te­stel­le An der Schwe­den­schan­ze in Höch­stadt von einem unbe­kann­ten Täter ent­wen­det wor­den. Nur der Fahr­rad­helm, den der jun­ge Mann kurz vor 20.00 Uhr auf dem unver­sperr­ten Rad hat­te lie­gen las­sen, war noch da. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt unter der 09193/63940 entgegen.

Sach­be­schä­di­gung an Pkw

Ein Scha­den in Höhe von 700 Euro an einem Pkw Toyo­ta wur­de bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt als Sach­be­schä­di­gung ange­zeigt. Ein unbe­kann­ter Täter hat Sams­tag­nach­mit­tag gegen 15.00 Uhr am Park­platz des Aisch­park­cen­ters einen kreis­för­mi­gen Scha­den an der hin­te­ren Türe der Bei­fah­rer­sei­te von dem Pkw ver­ur­sacht. Nach­dem ein Unfall wegen des Scha­dens­bil­des nicht in Fra­ge kommt, wird um Zeu­gen­hin­wei­se zu der ver­mut­lich mut­wil­li­gen Tat unter der Tele­fon­num­mer 09193/63940 gebeten.