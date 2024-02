Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Dro­gen­fahr­ten am Sonn­tag­abend im Stadtgebiet

Coburg. In der Nacht zum Sonn­tag waren im Cobur­ger Stadt­ge­biet zwei Auto­fah­rer unter dem Ein­fluss von Dro­gen im Stra­ßen­ver­kehr unterwegs.

Um 20:55 Uhr kon­trol­lier­ten die Beam­ten einen 21-Jäh­ri­gen mit sei­nem Peu­geot in der Cal­len­ber­ger Straße.

Bei einer wei­te­ren Kon­trol­le um 23:55 Uhr in der Lau­te­rer Stra­ße hat­ten die Beam­ten einen 25-jäh­ri­gen Audi Fah­rer im Visier. Bei der Kon­trol­le der Fahr­tüch­tig­keit stell­te sich in bei­den Fäl­len her­aus das sowohl der 21-Jäh­ri­ge als auch der 25-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer unter Dro­gen­ein­fluss stan­den. In bei­den Fäl­len unter­ban­den die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an. Gegen die Män­ner wird nun wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

26-Jäh­ri­ger fährt ohne Fahrerlaubnis

Coburg. Bei der Kon­trol­le eines 26-jäh­ri­gen Auto­fah­rers am Sonn­tag um 21:30 Uhr im Cobur­ger Stadt­ge­biet konn­te der Mann kei­nen Füh­rer­schein vorzeigen.

Den Audi des Man­nes kon­trol­lier­ten die Beam­ten in der Stra­ße „Obe­rer Bür­g­laß“. Da der Auto­fah­rer kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen konn­te muss­ten die Beam­ten davon aus­ge­hen das die­ser nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist. Im Rah­men der Ermitt­lun­gen bestä­tig­te sich der Ver­dacht der Beam­ten. Die Poli­zi­sten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und stell­ten den Zünd­schlüs­sel sicher. Gegen den 26-Jäh­ri­gen wird nun wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis ermittelt.

Land­kreis Hof / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Durch­rei­se mit Dro­gen endet im Gefängnis

A9 / LEU­POLDS­GRÜN, LKR. HOF. Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Hof hat­ten am Don­ners­tag­abend den rich­ti­gen Rie­cher: Sie fan­den bei einer Kon­trol­le auf der A9 etwa ein Kilo­gramm Mari­hua­na bei einem 23-Jäh­ri­gen. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof erließ ein Rich­ter Haft­be­fehl gegen den Mann.

Am Don­ners­tag­abend, gegen 18 Uhr, geriet ein VW Golf auf der A9 Rich­tung Mün­chen in das Visier der Ver­kehrs­po­li­zi­sten. Sie stopp­ten das Fahr­zeug an der Anschluss­stel­le Hof-West und über­prüf­ten die­ses sowie den 23-jäh­ri­gen Fah­rer. Dabei stie­ßen sie auf rund ein Kilo Mari­hua­na. Zudem reagier­te ein Dro­gen­test bei dem Mann posi­tiv auf Koka­in. Die Poli­zi­sten nah­men den afgha­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen fest und beschlag­nahm­ten das Rausch­gift. Anschlie­ßend über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof die Ermitt­lun­gen. Am Frei­tag­vor­mit­tag wur­de der 23-Jäh­ri­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt, der auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Hof Haft­be­fehl gegen den Mann erließ. Die­ser sitzt nun in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein und muss sich unter ande­rem wegen des Ver­dachts des ille­ga­len Han­dels mit Can­na­bis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -